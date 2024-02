Volvió Cristina Kirchner y señaló que Milei es un "showman"

Cristina Kirchner reapareció en la agenda política con un posteo en redes sociales y mencionó que Javier Milei es "un showman". "Argentina en su tercera crisis de deuda", tituló la ex presidenta en un documento de 33 páginas. En este paper se analiza la situación económica del país desde 1976 a la fecha.

Entre los principales conceptos, la ex vicepresidente en el gobierno de Alberto Fernández destaca sobre la gestión actual: "lo más relevante del nuevo Presidente es que a pesar de haber sostenido como caballito de batalla que con los “mismos de siempre” no se podían obtener resultados distintos, produjo, ni bien fue electo, un insólito reciclaje de personajes y ex funcionarios".

Menciona entonces a Luis Caputo y Federico Sturzenegger, como economistas cercanos a Mauricio Macri.

En otro tramo, agrega CFK: "Hasta el momento, el nuevo gobierno sólo ha desplegado un feroz programa de ajuste que actúa como un verdadero plan de desestabilización y que no solo retroalimenta el espiral inflacionario colocando a la sociedad al borde del shock, sino que además provocará irremediablemente el aumento de la desocupación y la desesperación social en una suerte de caos planificado".

"Es más que evidente que en la cabeza del Presidente el único plan de estabilización es el de la dolarización. No se explican las medidas adoptadas en otro marco teórico", agrega el documento.