Twitter suspendió la cuenta de periodistas y hay polémica

Entre los periodistas afectados se encuentran trabajadores de The New York Times, The Washington Post, CNN, Voice of America y otros importantes medios. La medida causó un escándalo tal que la plataforma y el magnate recibieron amenazas de sanciones por parte de la Unión Europea.

Varias horas después de la polémica medida, la empresa continúa sin los motivos de las suspensiones dar de manera oficial y los periodistas siguen si tener acceso a sus cuentas, perfiles y tuits, que han sido evaporados de la red social.

La repentina suspensión de los perfiles de los trabajadores de prensa es consecuencia directa de la decisión de la plataforma de borrar y prohibir permanentemente una cuenta que rastreaba de manera automática los vuelos del jet privado de Musk, y otros magnates, utilizando datos disponibles públicamente.

A partir de entonces, Twitter “inventó” una nueva regla: ahora prohíbe a sus usuarios compartir la ubicación actual de otra persona sin su consentimiento.

Varios de los periodistas suspendidos habían estado escribiendo sobre esa nueva política y los motivos de Musk para imponerla. Algunos argumentaban que tenían que ver con sus acusaciones sobre un incidente de acoso que, según dijo, afectó a su familia el martes por la noche en Los Ángeles.

Al respecto, el millonario CEO de SpaceX declaró: “Las reglas de doxxing se aplican tanto a los periodistas como a todos los demás”. Y agregó que: “Criticarme todo el día está bien, pero “doxxear” mi ubicación en tiempo real y poner en peligro a mi familia, no”.

“Doxxing”, en inglés, es la actividad de revelar y compartir en Internet y redes sociales, la identidad, dirección, ubicación y/o datos datos personales de alguien sin su consentimiento.