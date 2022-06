Villa Paranacito sin clases: "Viene de antes de la pandemia"

"No, siguen viniendo a dar clases dos veces a la semana. Esta semana no hubo clases y estamos a la espera", indicó Valdez. Y agregó: "Viene de antes de la pandemia. Si la lancha no estaba rota, no podía. Internet tampoco funciona como para trabajar de forma virtual".

"La carta no fue para perjudicar a nadie. Pero con las clases que hay, no aprenden mucho", finalizó Valdez.