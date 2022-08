En Viale había dos heladerías, una era la de la Lita y la otra la de Néstor Utz. Antes también en la esquina de 9 de julio y Mendoza, creo, nunca tuvimos la necesidad de nombrar las calles, nos alcanzaba con saber que estaba frente a lo de Pelé, a la vuelta de la plaza o al lado de la casa de alguien. El pueblo sigue siendo chico para mí aunque Viale crezca en barrios y calles, en apellidos y caras que no forman parte de mi mapa de la ciudad. El caso es que las tres heladerías que menciono, y que fueron las únicas de una época, eran de adventistas por lo que estaban cerradas desde la caída del sol del viernes hasta la entrada del sol el sábado. Nos arruinaba el inicio del fin de semana no tener donde comprar un cucurucho en pleno verano la noche del viernes, ni la siesta del sábado que era cuando siempre nos daba más ganas que nunca de saborear un helado.

La Lita era una mujer gorda, con pelo enrulado a fuerza de eso que antes mi abuela también se hacía en la peluquería: “la base”. Unos ruleros envueltos ajustados, una loción que los embebía con olor tremendo, arriba una red y otra gorra térmica. Después las mujeres quedaban con medio cuerpo. Se asomaban las piernas y el tronco se perdía. Estaban sentadas en la esquina de cualquier peluquería con la cabeza metida en ese coso que largaba calor y las aislaba del sonido, algo tecnológico con la estética de la Nasa. En la falda había una revista abierta hojeándose y cubriendo parte de la cara que quedaba desfigurada entre tantas cosas encima. Mi mamá iba a la de la Raquelita, otra mujer amorosa y adventista, que viví en esa misma zona. La Raquelita parió a la primera hija mujer después de dos varones y murió. Los varones fueron mis alumnos y por mucho tiempo cada vez que los veía pensaba en ella.

La Lita había abierto su propio negocio antes de que yo pudiera tener noción del tiempo: la heladería Acapulco. En el fondo de frente a su mostrador largo y metálico lleno de tapas que cubrían los gustos de helado (y que ella jamás confundía), había un empapelado de la playa mexicana con palmeras y agua transparente, en una Viale desierta de río y de arroyos y de laguna su esquina era un páramo. La Lita tuvo siempre una misma empleada que nunca supe cómo se llamaba pero que respodía como con un impulso sanguíneo. En casa yo pedía ir a “la heladería de la gorda” y era mi lugar favorito en esa cuadra además de la casa de Gisela y la de Euge que estaba enfrente.

Una vez mi hermana y mi cuñado, que siempre me llevaban a pasear con ellos, me trajeron a Paraná a comer y después a Dacol a tomar helado. Yo me paré y elegí mis gustos: dulce de leche y veteado. Ellos se rieron y el que atendía me preguntó de nuevo. Mi hermana lo interrumpió y me dijo que eso no existía. El veteado era una invención de la Lita. Unos cucharones amontonados de todos los gustos que formaban capas de colores más grande que cualquier arcoiris. Una ilusión que dejaba al paladar probar un poquito de cada cosa. Después entendí que podía haberlo creado como a quien se le ocurrió ese plato llamado “ropa vieja” que consiste en juntar las sobras y volverla otra cosa. Igual me quedo con la imagen de la montaña con capas de frutilla, chocolate, vainilla y crema del cielo que también podía ser un volcán y esconder trozos de almendras y granizado de chocolate.

La Lita cuando te quería te levantaba más la punta del cucurucho, a mí me la daba así, como un jopo de Elvis y la bañaba en chocolate con un movimiento de muñeca de tenista adentro de un caldo de baño siempre en la temperatura justa que ni bien tocaba el helado se solidificaba. La Lita era una científica y una deportista de alto riesgo. Nunca se le decapitó un helado.

Hoy supe que la Lita murió y pensé en ella: una mujer que me hizo feliz de niña. Que miré siempre con curiosidad porque pasaba las semanas enteras sola con su empleada hasta que adoptó una nena grande que trajo de otra provincia y que amó. La presentaba como a un nuevo gusto de helado. Con orgullo.

La Lita tenía los pechos que llegaban hasta el fondo de donde buscaba rascar con la cuchara los baldes. Tenía la paciencia de la mujer que se casa con un camionero en un pueblo en el que se habla mucho de la vida de los camioneros. Tenía un hijo grande que también hacía la vida del padre, la ruta del hombre que se va sin tiempo definido. Le había traído una nieta y ella también la crió.

Siento que todo lo que digo de ella es algo que voy nombrando por primera vez. No necesité nunca explicarme quién era, solo quería ir a su esquina y sentarme en la vereda con mi cucurucho dulce con veteado y bañado en chocolate. Charlar con mis amigas, con mis padres, pelear con Gastón, reirme de cuando la mamá de Euge nos dijo “si lo ven al Duque mándenlo a casa”. El Duque era su perro.

Tendría que haber esperado al viernes para irse a esconder con el sol, a dejarle la esperanza a la noche del sábado. Pero seguro la persiana gris de la esquina hoy tampoco amaneció.

