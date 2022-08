Daniel Ruberto, secretario General del Sindicato de Empleados de Comercio de Entre Ríos, habló tras el encuentro. Su intención era conseguir una indemnización incrementada en 100% pero, ante la negativa de la empresa y su ofrecimiento del 20% fundamentado en el articulado del DNU 886/21, el gremio decidió ofertar la posibilidad de que sea 75% hasta en 10 cuotas.

Sin embargo, esa nueva propuesta fue nuevamente rechazada por los representantes del supermercado Vea, quienes aseguraron que "de ninguna manera lo iban a aceptar", porque tenían "un mandato" que acatar.

"El plan de lucha sigue"

Ruberto fue contundente: "Fracasó la audiencia", afirmó. No obstante, dijo que el sindicato y los trabajadores se mantendrán en alerta y continuarán manifestándose para intentar conseguir un mejor arreglo con la parte empresaria. No obstante, según lo comunicado por los representantes del Vea, la decisión de la empresa es no moverse de su oferta inicial y no estaría en sus planes convocar a un nuevo encuentro en la Secretaría de Trabajo.

Vea: la empresa se negó a pagar doble indemnización

Vea: los trabajadores cortaron Avenida Almafuerte

Una de las medidas que se repitieron durante esta semana fue una interrupción al tránsito, dispuesta de 19 a 21 en Avenida Almafuerte, en cercanías de su intersección con Zanni, donde está ubicado el hipermercado.

"No se ofrecieron retiros, no hubo comunicación de la empresa. Ayer por la mañana los compañeros fueron esperados por personal de seguridad y el Gerente, y se notificó quién podía entrar y quién no", había indicado uno de los delegados de los empleados despedidos.