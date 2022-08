"No tenemos noticias de la empresa, hay total incertidumbre en los trabajadores. Suponemos que, como no ha habido oferta de retiro voluntario, es probable que a partir del primer día hábil de la semana que viene pueda haber despidos. No es algo que podamos afirmar, pero estimamos que van a despedir a la mitad", afirmó Daniel Ruberto, secretario General del sindicato, en diálogo con el Nueve.

Son 57 los trabajadores empleados de manera directa en la sucursal de Paraná del supermercado Vea y, si bien en el último encuentro de negociación se ofreció al grupo empresario la posibilidad de que pagara una indemnización ampliada o diera la opción del retiro voluntario, no han tenido respuestas.

"La empresa no tiene ninguna intención de seguir"

Según explicó Ruberto, tampoco hubo respuestas sobre la posibilidad acercada por parte del sindicato para que la empresa vendiera o pudiera atravesar una reconversión comercial que le permitiera seguir funcionando y mantener sus puertas abiertas, incluso con la consideración de contar con una menor cantidad de trabajadores empleados.

"Para mí el panorama es sombrío. Las empresas chilenas se están yendo de la Argentina y sabemos que están invirtiendo en Brasil y Estados Unidos: ya no les es atractivo el mercado argentino porque no pueden girar dólares al exterior. Acá tienen un interés por la cantidad de brasileros y uruguayos que vienen a la Argentina y ellos tienen sucursales en la costa del Uruguay", agregó.