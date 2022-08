Vea: el pedido de los trabajadores tras los despidos

"No tenemos notificación por escrito, tenemos prohibición de entrada", indicó en diálogo con el Nueve Sergio Verón, delegado del Sindicato de Empleados de Comercio, quien comentó que se están "encadenando a las puertas del supermercado, tanto de tarde como de noche" para reclamar por una respuesta por parte de la empresa. Asimismo, dijo que los 27 empleados que no fueron despedidos y se encuentran trabajando dentro del comercio "están atareados y sobrepasados de trabajo".

Cuál es el pedido de los trabajadores

"Como siempre, estamos reclamando por los puestos laborales o retiro voluntario con doble indemnización, que es lo que desde un principio hemos planteado", comentó Verón y agregó: "La empresa se ha llamado al silencio y la variable de ajuste somos los trabajadores".

"Son más de 20 años y somos como una familia"

"Es duro. Los chicos que están adentro están sufriendo también. La verdad es que uno está cansado de esta situación y esperamos que se termine y sea lo mejor para nosotros. Ya estamos buscando trabajo, no queda otra. Tengo 6 hijos y no me puedo quedar así", sostuvo, por su parte, uno de los empleados a los que le impidieron el ingreso al supermercado.

Interrumpen el tránsito en Avenida Almafuerte

Como parte del plan de lucha para reclamar por los despidos, los trabajadores realizarán todos los días un corte de calle entre las 19 y las 21.