Además, compartió parte del documento que presentó el sindicato antes de la reunión que mantendrán con representantes del grupo empresario este viernes a las 8 en la Secretaría de Trabajo en Paraná. En el texto se exige que, en caso de producirse despidos sin causa, la indemnización "sea abonada con un 100% de recargo".

Según informó Ruberto, los trabajadores despedidos fueron notificados prácticamente en su mayoría a través de un telegrama hasta este miércoles. Asimismo, indicó: "No se puede hacer nada porque la empresa se ampara y aplica la ley". "Son 28 trabajadores, 28 familias... Esto es terrible", agregó.

Por otro lado, el dirigente denunció que la empresa está transgrediendo la legalidad ya que, luego de la reducción del personal que trabajaba en el supermercado Vea, "tienen una cajera de media jornada a la que le están pagando horas extras y eso está prohibido".

Despidos en el Super Vea de Paraná: la palabra del Sindicato de Empleados de Comercio

Vea: llegaron los telegramas de despido y los trabajadores cortaron la calle

Trabajadores del Supermercado Vea de Paraná cortaron este miércoles por la noche Avenida Almafuerte, en cercanías de su intersección con Zanni, donde está ubicado el enorme hipermercado. Fue como consecuencia de los 28 despidos confirmados en las últimas horas.

Pablo, uno de los delegados de los trabajadores, señaló a AHORA: "No se ofrecieron retiros, no hubo comunicación de la empresa. Ayer por la mañana los compañeros fueron esperados por personal de seguridad y el Gerente, y se notificó quién podía entrar y quién no". Y agregó: "Es arbitrario, hasta hoy no hubo acercamiento de parte de la compañía. El viernes tenemos una audiencia en la Scecretaría de Trabajo, insistimos con la doble indemnización".