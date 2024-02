Vacunas Covid-19 : ¿Qué dice el Ministerio de Salud sobre sus supuestos eventos adversos?

Los eventos adversos de las vacunas fueron sustancialmente menores a los efectos del Covid-19 en la salud de las personas: en el balance de riesgo y beneficios, las vacunas contra el SARS-CoV-2 ganan con creces contra la enfermedad.

¿Qué es un ESAVI?

Un ESAVI es cualquier situación de salud no esperada (síntoma o signo no favorable o no intencionado, o hallazgo anormal de laboratorio) que ocurre posterior a la vacunación, y que NO necesariamente tiene que tener una relación causal con este proceso, o con el producto biológico analizado (es decir, la vacuna).

Los ESAVI, se clasifican, según su gravedad o cuanto afectan la salud y vida de quién lo padece, de la siguiente manera:

ESAVI

Aquellos eventos en los que se produce la muerte, o se pone en peligro inminente la vida, ocurre una hospitalización, o se prolonga una estancia hospitalaria, o que genera discapacidad o incapacidad persistente o significativa, o que produce una anomalía congénita o muerte fetal.

ESAVI NO graves

Son aquellos eventos adversos que no ponen en riesgo la vida del individuo vacunado o del embrión, feto o recién nacido, en el caso de que la vacunación haya sido en una embarazada.

Además, desaparecen sin mediar tratamiento alguno, o con un tratamiento solo sintomático, no ocasionan discapacidad ni trastornos a largo plazo, y no justifican una hospitalización.

La campaña de vacunación en Argentina, en números

Desde el inicio de la vacunación, el 29 de diciembre del 2020, hasta el 30 de abril de 2023 se notificaron 64.010 ESAVI, en personas a partir de los 6 meses de edad, a nivel nacional: 3.149 de estos fueron graves. Hasta ese momento se aplicaron alrededor de 100 millones de dosis.

La tasa global de notificación de eventos fue de 55.4 cada 100.000 dosis aplicadas, y la tasa de ESAVI graves fue de 2.7 cada 100.000 dosis aplicadas.

El 50% de los eventos fueron reportados en los primeros 3 meses de la campaña de vacunación.

El 68.8% de las notificaciones fueron en mujeres, con un promedio de edad de 41 años. Esto podría tener relación con que la mayoría de los eventos fueron notificados al inicio de la campaña, que comprendía al personal de salud, donde hay una mayoría femenina.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) clasifica los eventos según causalidad, de la siguiente manera: