Vacante en el Poder Judicial de Entre Ríos: cómo anotarse

Cómo anotarse para cubrir la vacante en el Poder Judicial

Las personas interesadas, que deberán acreditar título o certificado de Capacitación en Análisis de Datos, Ciencias de la Computación o campo disciplinar relacionado, podrán completar el formulario de inscripción, que ya se encuentra disponible, a través del siguiente enlace: https://forms.gle/e7WhLP5XGCsQRAYV9

Estarán obligadas a declarar nombres y apellidos completos; domicilio real y número telefónico actualizados; lugar y fecha de nacimiento; nacionalidad; tipo y número de documento; dirección de correo electrónico que sirva para la recepción de notificaciones; Certificado Nacional de Reincidencia (CNR) con una antigüedad no mayor a tres meses desde su expedición; declarar no estar comprendido dentro de las incompatibilidades establecidas en el artículo 16, inc. 6) de la Ley Orgánica del Poder Judicial; títulos o certificados que acrediten la formación profesional requerida; y curriculum vitae.

Toda la documentación deberá presentarse como archivo adjunto, en formatos JPG o PDF, con foto del documento original o copia certificada. Los datos brindados, al igual que las certificaciones, tendrán carácter de declaración jurada.

Una vez evaluadas las inscripciones, quienes resulten admitidos/as serán llamados/as a una reunión en la que se les explicará en detalle la tarea requerida, para que puedan elaborar una propuesta de trabajo que deberán exponer durante una entrevista, la que incluirá, entre otros, los siguientes tópicos: motivación para el cargo; plan de trabajo y forma en que desarrollaría la función requerida; experiencia y antecedentes de los y las postulantes; y habilidades y modo de encarar la tarea solicitada.

Tareas asignadas

Entre las responsabilidades que tendrá a su cargo la persona que resulte seleccionada figura la de utilizar herramientas de análisis de datos como Python o R, SQL y No-SQL, para limpiar, transformar y analizar datos con el fin de identificar tendencias, patrones y correlaciones significativas.

También tendrá que acreditar conocimiento en análisis de datos, estadísticas y métodos de modelado predictivo y preferente dominio de herramientas de programación como Python o R, SQL y NoSQL, así como experiencia en el uso de bibliotecas y herramientas de análisis de datos como (ej: Dplyr, Ggplot, Pandas, NumPy, SciPy, y Matplotlib).