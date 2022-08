UPCN irá al paro si no hay una oferta "superadora"

LEER MÁS: Agmer rechazó la oferta salarial y evalúa un paro docente

"Venimos realizando medidas desde julio, con movilizaciones, para la disconformidad y mostrar que el problema salarial era muy serio. Por eso definimos un paro para este viernes si no hay una oferta superadora de la que se le realizó a los docentes, porque a los estatales aún no se la han hecho", explicó Domínguez. Y agregó: "Hay que tener en cuenta que la negociación paritaria debe abarcar no sólo septiembre, sino que repensar agosto, donde el gobierno liquidó lo ofrecido inicialmente, sin discutir el porcentaje. Es preciso un recupero del salario por el proceso inflacionario".

La secretaria Gremial advirtió luego: "Nosotros no tenemos una oferta superadora de la primera propuesta. Lo que sabemos lo sabemos por los medios de comunicación. Eso desvirtúa la negociación, molesta y dificulta el diálogo con el gobierno".