Unión le ganó a Tigre y se salvó del descenso

Qué dijo la figura de Unión

"Toda la semana me la pasé practicando tiros libres y la verdad que el Kily González me dijo que me tuviera fe y que confíe en mi pegada, que una iba a entrar. Me infiltré 30 veces para poder jugar", confesó Zenón, la figura del partido, en el vestuario.

De todos los equipos amenazados con perder la categoría, Unión era el más comprometido porque ocupaba el penúltimo puesto de la tabla anual con 43 puntos, solo por encima de Arsenal -descendido por promedios- y debajo de Vélez (46), Sarmiento (46), Colón (45) y Gimnasia (45).

El equipo de Cristian González tenía una certeza: la victoria, al menos, le brindaba una posibilidad de desempate porque Vélez y Colón se enfrentaban en Liniers, de modo que cualquier resultado allí dejaba a uno de los dos equipos por debajo, que fue lo que ocurrió, o con los mismos puntos.

Así, Unión sumó 46 unidades en la tabla anual y evitó la séptima pérdida de la categoría en su historia (1967, 1970, 1988, 1992, 2003 y 2013) tan solo por una unidad.