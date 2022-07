Se publicó en The NEJM, el 29 de junio, Duración de la eliminación del virus cultivable en la infección por SARS-CoV-2 (Ómicron BA.1), con los resultados de un estudio llevado adelante por un grupo de científicos del Massachusetts General Hospital, de Boston, Estados Unidos (1).

Evaluaron a través de cultivos celulares, por cuánto tiempo una persona contagiada con Covid-19 (Ómicron o Delta), sigue contagiando. Estos son los resultados.

¿Qué sabemos hasta ahora de Ómicron?

La variante B.1.1.529 (Ómicron) del SARS-CoV-2 tiene un período de incubación más corto, y una tasa de transmisión más alta que las variantes anteriores.

Recientemente, el CDC de los Estados Unidos recomendó acortar el período de aislamiento estricto para las personas infectadas, en entornos que no sean de atención médica (es decir, a la población general), de 10 a 5 días después de la fecha de inicio de los síntomas o de una prueba positiva inicial, seguida de 5 días de uso de barbijo, distanciamiento social y evitación de reuniones y eventos sociales.

A estas mismas recomendaciones, las siguen distintas autoridades sanitarias del mundo, como por ejemplo el Ministerio de Salud de la Nación de Argentina.

Hasta el momento, la cinética de eliminación de Ómicron, y la duración de la eliminación del virus cultivable, no se han caracterizado bien.

El nuevo estudio

Se tomaron muestras de hisopados nasales, para determinar la carga viral y el cultivo viral a 66 pacientes ambulatorios con Covid-19. El estudio se llevó adelante desde julio de 2021, hasta enero de 2022.

Se incluyeron 66 participantes, en cuyas muestras secuenciaron:

• 32 muestras con la variante B.1.617.2 (Delta)

• 34 muestras con la subvariante Ómicron BA.1

Las características de los participantes fueron similares en ambos grupos, excepto que más participantes infectados con Ómicron habían recibido una vacuna de refuerzo, que aquellos infectados con Delta (35% frente a 3%, es decir, 10 veces más reforzados en el grupo de Ómicron). Se excluyó a los participantes que recibieron terapias específicas de Covid-19. 65 de los 66 tenían síntomas.

Se aplicaron distintos métodos de análisis estadístico para comparar ambos grupos.

Los resultados: ¿Qué encontraron?

El número de días desde una PCR positiva inicial, hasta un ensayo de PCR negativo (razón de riesgo ajustada, 0,61, IC 95%), y el número de días desde un ensayo PCR positivo inicial hasta la conversión del cultivo (RR 0,77, IC 95%) fueron similares en las 2 variantes.

Mediana de tiempo la PCR positiva inicial, hasta la conversión del cultivo:

• 4 días (rango de 3 a 5) en el grupo Delta

• 5 días (rango de 3 a 9) en el grupo Ómicron

La «conversión de un cultivo» es un criterio diagnóstico que indica el punto en el que las muestras tomadas de una persona infectada, ya no pueden producir cultivos infecciosos.

Esto quiere decir que, en la infección por Ómicron, se tarda 1 día más en promedio en dejar de eliminar el virus en las secreciones respiratorias, y hasta 9 días en algunos pacientes. Esto habla de riesgo de contagio hasta ese momento.

Mediana de tiempo desde el inicio de los síntomas o el ensayo de PCR positivo inicial (lo que fuera anterior) hasta la conversión del cultivo:

• 6 días (rango 4 a 7) con Delta

• 8 días (rango 5 a 10) con Ómicron

Acá se ve también cómo una persona con Ómicron, que es la variante que nos preocupa ahora, puede eliminar hasta en 10 días un virus viable.

Relación con el estado de vacunación

No hubo diferencias apreciables entre los grupos en el tiempo de conversión de PCR o conversión de cultivo según el estado de vacunación, aunque el tamaño de la muestra fue bastante pequeño.

Las conclusiones: ¿Qué nos deja este estudio?

En esta cohorte longitudinal de participantes, la mayoría de los cuales tenían una infección por Covid-19 sintomática y no grave, la cinética de descomposición viral fue similar con la infección por Ómicron y la infección Delta.

A diferencia de otros estudios, en los que se demostró que la vacunación reduce la incidencia de infección y la gravedad de la enfermedad, no encontraron en este grandes diferencias en la mediana de la duración de la diseminación viral entre los participantes no vacunados, versus vacunados pero no reforzados, versus vacunados y reforzados. Es decir, la vacunación no cambió mucho la capacidad de diseminación de los participantes.

Estos datos, aunque interesantes, son de un grupo de estudio pequeño, lo que puede hacer que los resultados no puedan ser tomados literalmente, y que se necesiten estudios más grandes para confirmar esto.

Estos datos sugieren que algunas personas, que están infectadas con las variantes Ómicron y Delta del SARS-CoV-2, eliminan el virus cultivable después del quinto día desde la fecha de inicio de síntomas, y que siguen contagiando hasta el décimo día.

