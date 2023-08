Viqui Veronesi: poeta, apicultora y la mirada agroecológica sobre los sembrados

Cuando conocí a Viqui, conocí en simultáneo Pueblo Belgrano, una zona de quintas en Gualeguaychú, un espacio con el aire más liviano, lejos de la purpurina. Viqui había construído una casa que parecía redonda, algo con una forma orgánica como si fuese un hormiguero más, un hongo, el montoncito de tierra necesario para refugiarse. Después nos hicimos de una conversación intermitente, esas charlas que vienen solas por los gustos, las redes, las imágenes. Viqui escribe poemas y cuentos, hace anotaciones como una botánica, muestra el avance de la cosecha agroecológica y los modos amables, y poco rendidores en lo comercial, la forma que elige para tratar el mundo.

-- ¿Orígenes?

El oficio de apicultora reverbera en mi historia familiar, paterna, que está vinculada al campo de Entre Ríos. Necesito contar que soy formoseña, que nací en el centro de esa provincia, en un pueblo que se llama Pozo del Tigre, en una época en la que se sobrevivió a trece meses de sequía. Necesito decir también que, desde los dos años, por un traslado laboral de mi padre que era por ese entonces supervisor escolar, me crié en Formosa capital. Desde esa primavera de 1979 en la que asomé por primera vez a un paisaje, todos los veranos de mi infancia, adolescencia y juventud transcurrieron en Gualeguaychú, más precisamente en lo que hoy se conoce como Pueblo Belgrano, en el campo de mi Nona María. Recorríamos en familia esos casi novecientos kilómetros, en vacaciones de verano e invierno, y también en semana santa, para compartir unos días con ella y otro grupo de familiares. Vivíamos esas temporadas en el casco de la estancia San Luis. Mientras mi mamá se ocupaba de quehaceres hogareños y mi papá trabajaba de apicultor para costear la estadía, las infancias jugábamos en hordas de primas y primos, bautizando con la palabra porá, que en guaraní significa lindo, los eucaliptus de la arboleda donde construiríamos casitas en las ramas. Mi mamá también propiciaba aventuras en el arroyo del fondo del campo, que es el arroyo la capilla, y agitaba a la gurisada para jugar a las escondidas en los maizales o atravesar el campo hacia las chacras vecinas. En esos itinerarios, solíamos ir hasta la casa de un viejito que recolectaba leña en el monte bajo que ladeaba al arroyo y luego atravesaba la estancia en un carro para ir a vender esas maderas a la ciudad; o rumbeábamos en otra dirección para llegar a la chacra de una familia vecina que cultivaba verduras y frutas de todo tipo, en un lugar maravilloso donde todo brotaba y crecía de manera colorida y exuberante.

--¿Y eso te caló profundo de entrada o fue en un regreso que retornaste también a esa nostalgia?

Ese tiempo de vivenciar siembras, cosechas, arriadas de ganado, yerras, galopes, ordeñes, queseadas, atardeceres y salidas de luna llena sobre el río Uruguay, fue atesorado en mí como una semillita, que esperaría el momento oportuno para corcovear deseando construir otros amaneceres, con paisajes sonoros de ruralidad. En Formosa teníamos un patio grande y mi mamá siempre tuvo huerta y gallinas, pasábamos muchos momentos a orilla de riachos y en medio de montes, siguiendo el rastro de los monos carayá, nomás para curiosearles el canto. Monte, riacho, arroyo y campo, me iban embadurnando la mirada. Flora, fauna y leyendas distintas en cada una de esas geografías, y eso ligado a tonalidades en el hablar, como si el paisaje fuera haciéndose paso con el aire que modula las palabras de sus gentes. Necesito decir que en la infancia en ese campo entrerriano que tenía una loma que balconeaba el río Uruguay, mi papá invitó a mis dos hermanos a ir a las colmenas, y a mí, por ser mujer, no me llegó la convocatoria. Fue muchos años después de mi enojo por esa circunstancia, cuando yo vivía y cursaba primer año del profesorado en Ciencias de la Educación en Resistencia, Chaco, que tuve la oportunidad de viajar a visitar a mi familia y reclamar mi turno para ir a las colmenas. Por ese entonces, mi mamá y mi papá habían dejado Formosa para seguir construyendo vida en Pueblo Belgrano. Se mudaron con su perro y armaron su nueva casa en unos terrenos ubicados exactamente en frente a la entrada a la estancia de mi niñez. Ese campo de los recuerdos ya no era familiar, pero seguía siendo parte de un paisaje lindero, realimentando la añoranza. Ya recibida y trabajando como docente en Resistencia, seguí incursionando eventualmente en la apicultura cada vez que visitaba a mi vieja y mi viejo. Me movilizaba la posibilidad de sacar fotos a lo que sucedía en el interior de esos organismos, y ese fue mi boleto de ida, porque todo lo que iba viendo me generaba nuevas preguntas, curiosidades y fui maravillándome cada vez más con ese mundillo de insectos tan necesarios para la sobrevivencia en la tierra. Dejé el Chaco para vivir un tiempo en Guelguaychú; luego me mudé a Rosario, donde nacieron mis crías. Sembré amores y amigos en distintas latitudes, y esos vínculos perviven aún en la distancia. En todas mis andanzas, siempre trabajé como docente, y cada vez que viajaba y podía, acompañaba a mi viejo a sus colmenas. Él fue mi maestro en el oficio, y ahora es mi compañero cuidando la vida de las abejas.

-- Ustedes, tu papá, tu hermano, tienen un trayecto en presentar su cuerpo en contra del avasallamiento, incluso cuando fue lo de la papelera de Botnia, ¿no?

Gualeguaychú siempre fue naturaleza en mis relatos. La lucha de un pueblo resistiendo la instalación de las pasteras me ubicó en un panorama de militancia, ya en Rosario, ligada a la defensa de los bienes comunes de la naturaleza, y desde una cosmovisión que subraya que las personas somos parte de ese entramado, y no sus dueñas. Por ese entonces, año dos mil nueve, conozco la noción de agroecología y soberanía alimentaria en las voces de personas muy comprometidas y queridas. Fue una época de divulgación y denuncia de las consecuencias del modelo agroindustrial predominante; un modelo que no era más que otra arista de un sistema que también propugnaba la instalación de pasteras y la proliferación de la minería a cielo abierto, todos procesos altamente contaminantes y degradantes de la vida en la tierra. El campo argentino se venía despoblando hacía más de una década, y los efectos nocivos del negocio de la industria del paquete tecnológico se empezaban a evidenciar incluso en las ciudades. Esto que cuento se siguió agravando, como una gran metástasis. El campo de mis vacaciones en la infancia, esas chacras de familias vecinas que visitábamos, los relatos de mi viejo y su niñez curtida por labranzas rurales y al refugio de los fogones de las materas, nada tenían que ver con las postales del tiempo de la sojización que veíamos en cada viaje que amagaba con alejarnos de la gran ciudad y sus cordones portuarios de saqueo.

El tiempo en el campo de mi Nona me sembró paisajes, olores, sabores, y perduró latiendo en mí, de un modo que cuando pasaron los años y pude oír esas señales, el deseo de habitar algún campo cobró una inusual fuerza. En un momento llegó la necesidad de dejar Rosario, para que las criaturas vivieran otros entornos no tan asfálticos, y nos mudamos a Pueblo Belgrano, a un barrio que se iba armando de a poquito cerca de ese paisaje lindero y campestre de mi infancia.

--¿En dónde tiene lugar la escritura entre todo eso?

La escritura siempre estuvo presente en mí. Por épocas más enfocada a lo pedagógico; en otros momentos vinculada a la militancia socioambiental, pero siempre con un desliz poético, que se me instala como ejercicio de búsqueda de sentidos, y traspasa las explicaciones de los libros que había en mi casa formoseña, que eran de botánica, de astronomía, flora, fauna, química, leyendas y de educación como práctica cultural para la libertad, y con los que yo jugaba a ser maestra en el jardín de cosmos de mi mamá.

--¿Cómo podrías describir tu vínculo con la tierra, más allá de la primera cercanía en el núcleo familiar?

Mi relación con la tierra viene desde que nací. Y es desde allí donde elijo pararme para mostrar las palabras que planto para decir este mundo. No creo que el ecologismo sea una moda. El capitalismo se alimenta cada vez que enchufamos una batería sin imaginar la fuente de esa energía. El colapso se regodea cada vez que pensamos que la salida al calentamiento global es comprar en oferta un acondicionador de aire, ahorita que es invierno y salen más baratos. El egoísmo sigue ganando cuando todo lo leemos o contamos por redes sociales, y los abrazos reales se postergan. Pensemos un ratito nomás qué sucede entre nuestro suelo y cielo. ¿Es el mundo que queremos? ¿Es el que construimos? ¿Las escrituras de esta época lo develan? ¿Qué pasará cuando se caiga internet para siempre? ¿Dónde nos seguiremos leyendo? No creo que haya una moda de ecologismo. Hay una frase popular que dice que la ecología sin lucha social es sólo jardinería. Ojalá cunda una moda que propugne la reforma agraria, un real acceso a la tierra para quienes deseen cuidarla y garantice alimento real también para quienes elijan las ciudades para vivir; una época que nos despabile y dejemos de desangrar la tierra. Ojalá la literatura multiplique aún más su diversidad y se exprese como bieneza alrededor de los monocultivos, incluso en los modos de decir y decirnos.

--Me gusta mucho una autora española que se llama maría Sánchez y que desde ensayo y poesía toma estos temas porque además de escritora es veterinaria. Vos también pensás en esas mujeres que estuvieron antes en tu labor pero que pasaron desapercibidas por justamente ser mujeres.

La posibilidad de amanecer en el campo acarreó las preguntas por otras mujeres que habitaron estas chacras; mujeres que carpían, sembraban, ordeñaban, hachaban, cocinaban, parían, hilaban, tejían, encendían cocinas económicas, cuidaban las semillas. Sus nombres perduran como raicillas del monte, de manera subterránea, sigilosa y casi olvidadamente. ¿Y los nombres de las adá oyen den? En las orillas de los pueblos o zonas de campo, la orientación de boca en boca referencia siempre el campo de fulano, la chacra de mengano; es que hasta la tenencia legal de las tierras rurales sigue estando, mayoritariamente, en manos de hombres. Entonces el apellido es una herencia pesada, que no hace otra cosa que rubricar esas desigualdades de géneros. Algunas de esas mujeres aún viven, y cuentan de los retazos de diversidad de cultivos de otra época, donde había lino, sorgo, trigo, batata, girasol, maíz, porotos, tréboles, lotus. Donde cacareaban las ponedoras y había que charlar a las vacas lecheras para que no se amotine la cuajada. Claro que ese campo a destajo estuvo lleno de abusos e injusticias, y hoy además está rociado por venenos que encascotan la tierra. Pararse en el campo hoy, y sentir que en este planeta palpitan las guerras, podría ser un interesante ejercicio para dimensionar la conexión directa que existe, aunque pretenciosamente invisibilizada, entre absolutamente todo lo que vive en este mundo. Pensarse en asociaciones o mutualidades, y no en un sálvese quien mejor pueda. Que la poesía venga a contar eso, también, es necesario.

--¿Cómo comienza este oficio, esta actividad que es un trabajo pero también una manera de pararse en el mundo con todos los seres vivos, de una manera incluso que podría parecer mística?

La pandemia me puso cara a cara con una pregunta crucial, algo que Mary Oliver chucea cuando escribe “Dime, ¿qué piensas hacer con tu única, salvaje y preciosa vida?”. Algo estaba claro y era que yo, descendiente de grandes terratenientes, no tenía ni una sola hectárea, pero si un oficio ligado a la ruralidad construido de a poquito y al que aposté: la apicultura. Esa sería la posibilidad de trabajar en el campo, sin dueñidad. En plena fase uno de pandemia yo tenía una constancia que decía que la apicultura era actividad esencial, y me posibilitaba recorrer los campos, cuidando las colmenas, y en esa cadena de cosechar, comercializar e intercambiar miel en cercanía y de un modo justo, también es cuidar a la gente que sabe de qué manera laburo. Mi padre hacía un par de años había movido las suyas a campos en transición hacia la ganadería y agricultura regenerativa, y yo empecé a profundizar esa línea, en relación a las abejas. Es en ese momento donde vuelvo a sentir y pensar el suelo y el cielo, como un gran paréntesis dentro del cual la vida acontece. Pensarme, pensarnos, soñar con tener la posibilidad de cuidar una tierra para diseñar qué cultivos sembrar, cómo proteger las plantas nativas, cómo aportar a la multiplicación de los microorganismos de la tierra, cómo reunirnos con la gente querida, se convirtió en un fundamento. Y en plena pandemia, en fase uno, donde también fumigar con agrotóxicos estaba permitido como actividad esencial, y donde un gran número de personas seguía diciendo que el agronegocio no es agricultura, me atreví a decir que la apiindustria no es apicultura y apuesto por otro modo de vincularme con las abejas. En ese momento de desasosiego entre tanto miedo mundano y tanta clase por zoom o meet, entre tanta proliferación de grupos de whatsap para seguir haciendo docencia como se podía, me ofrecieron cuidar una tierrita en pueblo Belgrano, para hacer agroecología. Fue entonces cuando accedí a un contrato de alquiler para cuidar y regenerar unas poquitas hectáreas. La mismísima tierrita que había sido de esa familia vecina al campo de mi Nona, esa que tenía verduras y frutas de todo tipo, en un lugar maravilloso donde todo brotaba y crecía de manera colorida y exuberante. Me encomendaron cuidar esa tierra que estaba sobre pastoreada en enero de dos mil veintiuno, con la pospandemia nuevita y preocupante como una herida abierta aún. Desde entonces y mientras pueda alquilar, alterno la docencia que es la profesión que elijo, justamente para multiplicar la idea de que las personas somos parte de la naturaleza y no dueñas de ella, con las tareas de campo. Aquí construí un lugar de trabajo, en donde leo la tierra, la huelo, aprendo de redes micorrícicas, de la importancia del agua, que es lo que une el cielo y el suelo. Acá intento contar con poesía lo que me cuentan los pájaros, lo que ruje la tierra, lo que despabila la aurora. Acá hacemos rondas para estudiar, compartir alegrías y pesadumbres. Acá escuchamos los miedos, pero les retrucamos con un ejemplo audaz, minúsculo, privilegiado y suertudo, de que otro campo es urgente y necesario. Para que sea posible tramamos lazos de vecindad y amistad, para sostenernos en mingas, fogones y conciertos. Viene siendo posible en hermandad con otras experiencias a pequeña escala, donde hay gente amiga emprendiendo proyectos que se vamos entrelazando para sostenernos en sueños y abrazar penurias. Y para que sea posible seguimos exigiendo políticas públicas que acompañen realmente a pequeñas productoras y productores que generamos alimento sin dañar ni dañarnos.

--¿Qué es La loma de los quinotos?

Nombramos a este lugar “La loma de los quinotos”, es un campito donde se va armando una reserva alrededor de una lagunita; estamos alimentando la tierra para que crezca el lino y trigo agroecológicos, y para que rebrote la pradera que alimentará a las abejas. Es mi turno de cuidar los frutales que esa familia vecina de mi Nona plantó hace tantos años. Estar acá es un homenaje a todas esas mujeres campesinas de siempre, de las que deseo seguir aprendiendo. Principalmente a mi Nona María que llegó desde Italia hambreada y huyendo de la guerra. Un homenaje a mi abuela Telésfora, curandera guácara y correntina que sabía leer las bondades de los yuyos. Un homenaje a mi vieja y mi viejo que me enseñaron a andar con los pies en la tierra, y atenta a los aullidos del aire. Una trinchera para decir que hay cada vez más mujeres apicultoras, y que aquí pueden venir a aprender ese oficio, enjambrarse. Una celebración de la vida y la amistad que todo puede revolucionarlo. Una caja de resonancia de poemas de gente que se anima a la noche campera. Un refugio para quienes creen en la alegría y luchan cantando por un mundo vivible.

--Viqui Veronesi es:

Soy mujer, docente, madre, apicultora y agricultora, todito eso en constante aprendizaje. Elijo la poesía para abonar preguntas y cosechar voces fértiles. Elijo poner el cuerpo a la intemperie de los vientos que despeinan los cultivos. Elijo quedarme un rato más en este desafío campesino, haciendo del paisaje un aula a cielo abierto, para seguir buscando pimpollos de espinillo, como señas de que todavía podemos hacer algo para sanarnos.

