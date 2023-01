Una colección de verano

Miré Aftersun por insistencia de las redes más que por curiosidad, no sé nada de cine y por ende me dejo influenciar por quienes hacen una jactancia de nombres de directores y guionistas, algunas veces me decepciono y no digo nada, otras siento que la moda es inflar una serie por quien la escribió, el momento en que las amigas quedan bien. Miro o leo ciertas cosas sabiendo que vienen desde el pequeño mundo ilustrado de Twitter en donde las universidades de renombre amontonan a un grupito de usuarios que, a su vez, trabajan en algunos medios y escriben en segmentos culturales. Soy reticente a confiarle mi gusto a la tendencia porque también soy prejuiciosa del deseo de pertenecer a cierta clase de gente que lee/milita/recomienda/consume pero entrar a Mubi me gusta, muchas veces lo siento como un desafío, otras como un callejón equivocado y vuelvo a Star o a Netflix donde encuentro María Antonieta y miro la pastelería que consumía la reina de Versalles.