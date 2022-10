Hace unos días mi médica me dijo que para la retención de líquido que me preocupaba podía buscar quién me hiciera drenaje linfático o presoterapia. Ningún otro tratamiento con radiación, ni nada de esas electricidades que suelen usarse en centros de estética. Siempre pensé que esos espacios falsamente amables son antros frustrantes que apuntan a UNA sola ESTÉTICA, y no a diversas manifestaciones naturales de los cuerpos que como distintas especies de árbol, van formando un bosque salvaje. Centros podadores, amenazantes que hacen de la diversidad un pecado original que debe expirar. Endurecer tus piernas, reducir centímetros y aplanar la tierra ondulada de la cáscara que envuelve tu terreno. Desde la cara estirada como un lienzo, hasta los pies con la suela inmaculada. Las mujeres deben parecer que siempre están naciendo. Talones de bebés.

*

Hay un poema de Carl Rakosi que hace unos días hizo circular Ezequiel Zaidenwerg en su newsletter.

Las hormigas vinieron

a investigar

a la culebra

muerta,

mordisquearon

las vísceras

y se fueron presurosas

con la boca llena

agitando salvajes

las antenas.

Se posaron las polillas,

se llenó de escarabajos

y zumbaron las moscas

en el estómago.

Tres cuervos

tironearon y arrancaron

la piel

y se fueron volando

a su roble.

En todas las casas

hombres, mujeres y chicos

masticaban carne.

¿Quién fue que dijo

“La maravilla del mundo

es su comprensibilidad”?

*

Los llamados gabinetes son cortinas grises que separan camillas contra un costado, una mesita de hospital contra una pared y tres baldosas para la empleada que haga el tratamiento. Hay afuera un perchero donde podés colgar tus cosas pero la ropa que tenés que sacarte es mejor que la abolles como almohada. Una vez tirada boca arriba, las ojeras de la kinesióloga joven empieza a desparramar un aceite sin olor a nada, me pasa las manos delicadas y frías. Le cuento que estoy embarazada y que siento que me ajustan las medias, que me pesan los tobillos y que no quiero empeorar porque además he vomitado sin parar muchos meses. Por eso no se nota tu panza, me dice, y le cuento que es el tercer embarazo. Ella me comenta que trabaja suave porque si no, no mueve esa capa superficial y fina donde el líquido se asienta. Tiene además su propio consultorio, por ética no me dice dónde ni nada más, me parece que habla bajito por temor a ser malinterpretada. Le cuento que generalmente, recurro a profesionales como ella por mis cervicales, que hay una variedad desconcertante de precios, que una cobra cinco mil la hora sin factura, que otra mil quinientos, que seguro tiene un poco que ver con la fama adquirida a base de trayectoria, estudio y programas de televisión, le digo que igual la cara es muy buena y te resume en una sesión varias, que a mí a veces me conviene. Me cuenta que reparte sus días en ese centro, en su consultorio y dando clases en la facultad. Enumero mis trabajos, también son muchos que giran sobre un mismo eje. No podríamos vivir, nos decimos con una risa mansa. Después me cuenta que un tipo para sacar un aire acondicionado le cobró 22.000 pesos en efectivo y que solo estuvo media hora. Le cuento que tengo apagada una luz de una habitación porque no sé cambiar las dicroicas y me da miedo caerme, generalmente cuando viene el carpintero a arreglar algo, le pido que haga eso. Cuando llego a casa arrimo un banco y cambio el foco sola. Siento que sobre mis hombros vuela una capa roja y que mi puño debería apuntar al cielo. Salí apurada de la sesión porque la vejiga me ajusta como un globo al borde de explotar, pregunté por el baño antes de pagar y me dijeron que esperara algo y dije no gracias, subí al auto con rapidez.

Después advertí que solo me masajeó una partecita de la pierna, desde donde empieza bajo la ingle, hasta antes de la rodilla y solo la parte de adelante. Nunca giré boca abajo, se supone que la pierna es una circunferencia, que se abraza como a un tronco que lo circular empieza donde termina.

Escribo para averiguar por otra sesión la semana siguiente y sobre todo por esa inquietud. Me dicen amablemente que no habría problema por hacer el masaje en la pierna completa (lado de adelante y de atrás) que la suma sería el doble.

*

Una vez, en mis primeras incursiones en la cocina, quise hacer pollo al horno. Como me daba impresión trozarlo, lo metí entero sobre una asadera con hierbas y condimentos. Cuando lo vi dorado, tiré para afuera con un guante y vi una bolsa entre las patas. La primera placenta plástica con todos los menudos. Creo que no comí, era muy chica y solo la risa está en la memoria.

*

Conversación con la secretaría del centro de estética:

—Entonces vos me estás diciendo que la pierna es pierna por delante, pierna por detrás, pierna arriba de la rodilla, rodilla aparte y parte posterior de la rodilla otro trocito, parte inferior de la pierna hasta antes del tobillo que es otra presa, ni hablar pie y empeine. Todo sería cobrado por separado sumando nuevos costos si tomamos el cuerpo como uno tridimensional.

—Si, Belu (aparece la confianza gratuita) nosotras trabajamos por zonas para hacer el tratamiento más puntual. Podemos ver un packcito para cuidarte, avisanos que te esperamos!!! (tres signos o más de exclamación gratuitos)

*

La Turula tenía la carnicería a media cuadra de mi casa, se escuchaba la sierra si estaba cortando costillas desde mi vereda. Me gustaba acompañar a mamá a hacer las compras, las carnicerías siempre tenían una estética parecida: cortinas con listones gruesos, moscas enredándose, olor a sangre, vidrios fríos y pegajosos, grasa abultada en rincones como bollos de migas de pan, el delantal blanco levemente pincelado con sangre, las manos anchas del dueño. Mamá pedía al corte y llevaba separada en bolsas más chicas que después metían en una grandota. Salíamos y en casa empezaba la otra tarea de dividir con papelitos lo que era pulpa, asado, marucha, cuadril, palomita, lomo, puchero. Me encantaba mirar el mapa del cuerpo de la vaca (o ternero). La división del cuerpo y el nombre. No decía papada, decía entraña.

*

Mientras escribo, en un programa una médica dice que podemos mejorar nuestro cuerpo: hay posibilidades de afinar el cuello, de quitar la grasita de los brazos, la flacidez puede dejar de ser una inhibición para usar musculosas “ahora que viene el calorcito”.

*

Hay un libro hermoso, hay muchos libros hermosos: uno se llama El cuerpo de Manuel de Manuel Duarte, otro El cuerpo de Claudia Masín. Hay un primer cuento que es El Matadero donde achuran a un joven. Un poema que se llama La refalosa y habla de la sangre. Hay muchas formas de entrar al nombre que le ponemos a eso que habitamos desde que damos nuestro primer alarido que llena los pulmones y los ojos de lágrimas. El cuerpo es uno y muchos pero despedazarlo es crueldad.

*

No hay una estética. Un molde. Una forma de leer. No hay una sola cuchilla para desgajarnos. Si nos damos la mano, agarramos la palma, los dedos, las falanges, las uñas y sus cutículas, músculos, huesos, articulaciones, nervios y tendones se ajustan a la otra mano que se abre como la flor del zapallo, áspera y suave, sin pensar en lo que hace, ni en lo que da.

*

Tengo tres llamadas perdidas del centro de estética. Un último mensaje dice:

“te llamábamos para explicarte para que no se generen malos entendidos. Existen diferentes métodos y técnicas de drenaje linfático dónde para no recargar el cuerpo lo dividimos por zonas. En el caso que quieras te esperamos para poder despejar tus dudas ya que por Whatsapp siempre se puede prestar a malos entendidos ¡que tengas linda tarde!”

¨*

Imagino el ruido de los dedos quitando mentiras. Escribo y cruzo una pierna sobre la otra, pienso si apoyo bien la planta, si la rodilla sostiene el peso, si el muslo me está hormigueando. Dentro de mi panza, crece otra panza. Tendría que cobrar doble sueldo por estar trabajando con otro cuerpo adentro, me pregunto, me río, suspiro y acomodo las costillas que aletean como gorriones bañándose en el barro.

