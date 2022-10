Todo lo que crece

Pues somos como troncos de árbol en la nieve. Aparentemente yacen en un suelo resbaladizo, así que se podrían desplazar con un pequeño empujón. Pero no, no se puede, pues se hallan fuertemente afianzados en el suelo. Aunque fíjate, incluso eso es aparente.

Franz Kafka

*

Hace unos días una señora me contactó por facebook, me dio una serie de datos sobre nombres familiares. El apellido de mi padre es uno de los misterios con los que crecí sin querer develarlo, no por pereza, quizás una falta de un interés (también herencia paterna) que me aleja de su historia. Mi papá siempre me habló poco, algunos meses no profirió ninguna palabra, por eso para mí su figura está llena de silencios.

Por el lado de mi madre estuve poblada de historias, de conversaciones, de pensamientos en voz alta. Hay un idioma materno y es el que está dispuesto a diario. Mi papá me llama semanalmente por teléfono y la charla dura menos de un minuto, no hay variaciones en ese intercambio: cómo andan, qué lindas las nenas y vos hermosa. Eso es todo desde siempre que “hablamos”. Entonces lo que sé de él es un recorte viejo de información que circulaba mientras vivía en la misma casa en la que crecí. Su madre escapó de España por el franquismo, mi abuela se llamaba Pilar pero en su documento decía María. Nadie sabía bien su edad, llegó acá y se casó con mi abuelo Félix que era vago y la dejó con dos hijos. Después el único hermano de papá murió y hace unos años conocí a esos primos, sin demasiada emoción porque además soy la menor entonces no había ninguna escena de la infancia para recuperar como sí tienen quizás mis hermanos mayores. Eso es todo. Pero ahora esta señora me conversa sobre ese abuelo Félix que tuvo seis hermanos más y algunos radicados en Concepción del Uruguay. Ella quiere escribir la historia para que sus nietos e hijas la guarden.

*

Clara Obligado es una escritora argentina que vive en España desde 1976, es una mujer que tuvo que exiliarse con su familia por la última dictadura militar de nuestro país, escribió un libro hermoso dedicado a su nieto Bruno que se llama Una casa lejos de casa. Empieza con el epígrafe de Kafka y luego abre su memoria que sostiene conservar desde la cuna. En Todo lo que crece, el último libro publicado y escrito durante la pandemia, Clara vuelve a pensarse en sus paisajes, vuelve a ser esa primera persona una parte de lo natural.

“Leo el mundo con los pies”

*

Inaugurar la mirada como unx niñx cuando ve el mundo es una de las cosas que aprendo de mi hija Francisca, quitarle los encajes del prejuicio es algo que tomo de mi hija mayor María Paz, revolver la tierra para desmalezar el jardín es un movimiento de las manos de mi madre. En mi construcción de la historia las mujeres tienen la voz que escucho, los pájaros que puedo distinguir con nombres según su canto, dos o tres hombres que admiro y personas que escriben a quienes les asigno el valor de la belleza.

*

“¿Cuándo nos separamos de la naturaleza?”

*

En el instinto por persistir en lxs otrxs, escribimos. Pensamos que nuestra historia puede significar algo para un descendiente. Hay veces que me invento que el origen es inverso, seré después de ser otra cosa: la madre joven pariendo a los dieciocho años será la madre adulta que hace dieciocho años que no da vida, que será la madre de cuarenta años que espera su primer hijo con un sexo diferente creciendo entre las costillas. Todo lo que nunca pensé es lo que soy. Escribo con la búsqueda y el hallazgo es insospechado. Así se llega al poema.

*

“Como otras formas de vida, la literatura sobrevive, conecta, coloniza. Las fibras de celulosa se convierten en papel, en libros y palabras inmortales. También las palabras abonan. ¿Es el intertexto, entonces, nuestra manera de reciclar la literatura? ¿De metabolizarla? Un libro pertenece a otro libro.”

*

Desde que salí de la casa de mis padres, vuelvo de las visitas con un gajo de alguna planta del jardín de mamá. Los malvones que planté crecieron y tomaron, en su floración, una tonalidad diferente. Las raíces absorben del suelo lo necesario para ser una planta nueva.

*

La primera vez que escribí pensando en el oficio y ya no por un impulso vital para despejar mi intimidad, publiqué Todos tenemos un jardín. Un fanzine con poemas muy precarios que hurgueteaban en la tierra para saber qué quería encontrar. Después el paisaje más hostil del campo y sus cardos, me abrió paso para escribir Las armas, una novela que nació del desgarro que produce el dolor. Pienso que escribo con la naturaleza entre las letras.

Papá no sembró nunca nada. Una vez decapitó un cantero de margaritas. Otras veces, lo vi orinar de espaldas en la tierra del fondo y después vi un círculo agrio. Quizás su falta de palabras está también en su trato con el paisaje.

*

La mujer que ahora es la prima de papá me manda un cactus con una única flor. Me dice que “nuestra” bisabuela se llamó Ángela y que ese es el punto de unión. Cuando le comento a papá me dice que no recuerda nada. A veces lo único que crece es el silencio.

Para seguir a Belén Zavallo en redes sociales:

Instagram: @belenzavallo

Facebook: Belén Zavallo

Twitter: @MBelenzavallo