Los hocicos tapados

Son las 2am y pareciera que todos los perros de la zona están intercambiando ladridos, a mi costado derecho el chiquito olfatea y tropieza con el aire. Llora, pica el colchón con su cara como si fuese un pájaro carpintero, resopla y el aire ruge entre sus fosas nasales del tamaño de un enchufe. Contra las rejas de abajo el viento también golpea. Es una hora imprudente para tanto ruido pero las alarmas de los autos se activan, los escapes sueltos se filtran en los sueños de todos los vecinos. Un día me acuerdo que transformé un sonido fuerte de afuera en algo puntual del paisaje de un sueño. No puedo acordarme qué era lo que convertí inconscientemente en algo útil. Odio los resfríos de los chiquitos, mientras organizo mis ínfimas horas de trabajo fuera de casa, dejo directivas que no se cumplen, quien resuelve mientras todos duermen soy yo que con una mano voy apretando la gomita para sacar mocos con la linterna. Si hay ruidos que no puedo contener del lado de afuera, al menos que no se enciendan adentro más sonidos. Ni tele, ni celular, ni velador. Oscuridad y ladridos, azotes de hierro contra el hierro. Dormimos con una puerta sin candado, pienso y espío la seguridad del hogar, Francisca me dijo que había escondido una llave y que no recordaba dónde la había dejado, después hablo de tierra, después empezó con los “te acordás” que son una serie de preguntas sobre su memoria de los días. Me encanta cómo de a poco va llenando un álbum de recuerdos y la atiendo con esmero. Te acordás cuando tenía la calza con flores, te acordás cuando nos metimos a la pile con flota flota rosa, te acordás cuando me tomé toda la sopa, te acordás que vimos con Tizi la escoba de la bruja, te acordás que yo le poní al Puchi las medias, te acordás te acordás te acordás sin otra conexión más que su tono de voz maravilloso que nunca pierde el espíritu del asombro. Me acuerdo de todo, ese problema quizás lo heredó de mí. Hace unos días recibí a tres amigos, nos conocimos todos en la facultad y en la mesa se produjo un revival de te acordás con situaciones random: ex profesoras, viajes a feria del libro, a congresos, fiestas de cumpleaños, compañeras, nuevas vidas de ex compañeras, situaciones con nuestrxs padres, estado actual de las vidas. Nos reímos como lo hacíamos en los bancos de los pasillos del edificio de la Normal, nos reímos de los otros (sí, mucho y con crueldad) y de nosotros, de quienes fuimos y de quienes somos. Hay algo que me gusta de encontrarme con gente con la que compartí una época y es hacer resurgir la desfachatez de quererlo todo y la inocencia de no temerle a la pérdida, en ese entonces viene la canción “hubo un tiempo que fue hermoso”. Entre medio de la cena, dormí a mis hijos, les di la mamadera a una, la teta al otro, subí a acostar a una, la bajé de nuevo cuando se despertó y la volví a subir cuando se fueron. Al otro nos lo pasamos de brazo en brazo. Juntamos los platos y vasos, las sobras, cerramos las carteras y las puertas y nos dijimos que volveríamos a hacerlo porque a veces el viento es necesario, un aire viejo para que renueve el oxígeno saturado de presente. Anoche, antes de dormir, puse una meditación guiada para el sueño que nos funcionó evidentemente a la inversa. El chiquito sigue azotando la cara contra el aire sin poder respirar bien, Francisca se sienta y llora porque no puedo abrazarla, en la calle ya empiezan a escucharse los motores de más autos, del camión de la basura, del tren que llega a la estación a las 5am, del ropero que cierra siempre con fuerza el vecino. Me gustan los sonidos, suspender mis pensamientos para entenderlos, respiro profundo para captarlos como si fuesen mantras, antes rebuznaba de la bronca, ahora me entrego al cansancio como un budista a la calma. ¿Te acordás cuando tapamos el silencio para no escucharnos? Me pregunto sin emitir ningún fonema. En el taller leímos un poema de Alicia Genovese dice: