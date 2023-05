Un día nos bañábamos con Francisca en un patio de cemento alisado, parecía un piso sucio y yo me desesperaba porque ella apoyaba el pecho contra el suelo, le daba su pulso a la tierra. Después perdíamos cosas por un desagüe que tragaba todo. Ahí me desperté con sed. No anoto nunca los sueños, de este me acuerdo porque la sensación sigue vívida, fresca y real. Todas nuestras prendas yéndose por una alcantarilla.