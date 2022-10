*

Cuando leí a Sylvia Plath por primera vez, me hizo acordar a la vez que me metí confiada al mar. Mi hermana y mi cuñado me llevaron a sus vacaciones en Punta del Este, yo tenía catorce años, mis padres áun no conocían el mar, yo menos. Entré a una playa de la Brava corriendo como un potrillo. Salí después de poder acomodarme la bikini. Entrar al mar te deja con una fuerza incontenible. La única forma de sacarte la emoción es volver, suspenderte en su movimiento. Querer pelear y mostrar tu energía es cansarte de vos misma. La única forma de salir del mar, es aceptar que primero tenés que salirte de vos.

*

He dejado fluir las cosas, yo, carguero de treinta años,

Obstinadamente amarrada a mi nombre y mi dirección.

Aquí me han restregado bien, hasta dejarme limpia de asociaciones afectivas.

*

Este libro de poemas que conseguí solo en formato virtual, Soy vertical, pero preferiría ser horizontal, invita a una lectura que podría parecerse a atravesar un pantano. No se sale sin marcas de la Plath.

*

¿Y qué si, en vez de una, manasen dos vidas entre mis piernas? He visto la sala blanca, limpia, con todo su

instrumental. Es un lugar lleno de gritos. Lleno de desdicha. «Aquí es donde vendrás cuando estés preparada.»

Las luces nocturnas son rojas lunas planas. Mortecinas a causa de la sangre.

*

Pero no es justo dejar la impresión de tormento, para mí la escritura de Sylvia Plath, además de exponer una sensibilidad al borde de la vida, como asomándose del rascacielos más alto, es una forma de ver de cerquísima cómo están hechas las piezas de orfebrería, un trabajo de estilismo con el lenguaje que convierte lo duro en algo precioso, a veces aterrador, pero siempre bello.

*

Nunca vi nada tan límpido. Sus párpados son como lilas,

Y su aliento leve como una polilla.

No dejaré que se marche.

No hay falsedad ni malicia alguna en él. Ojalá se conserve así.

*

Entre los temas, si se puede pensar en temas, los poemas cruzan como los cuerpos que nacen, es sentir al cuerpo naciendo ya lo que deja que nazcan. Algo parecido a un milagro.

*

Mi hija no tiene dientes. Su boca es amplia

*

Como nada está idealizado, desde esa voz la única posibilidad es la crudeza. El descarne de lo evocado.

*

También yo engendro cadáveres. Me mudaré al norte. Me mudaré a una extensa negrura. Ahora me veo como una sombra, ni hombre ni mujer, Ni siquiera una mujer contenta de ser como un hombre, ni un hombre Lo bastante plano y necio como para no sentir un vacío. Yo lo noto.

*

Sylvia que no lograba contener su propia vida, puede ser como eligen algunxs, leida desde su biografía, pero creo que es siempre más significativo entregarse a la voz creada para decir el poema, en la que existen todas las contradicciones que hacen que sea extremadamente potente y a su vez frágil.

*

Me convertiré en una heroína de lo nimio.

Los botones sueltos no podrán acusarme,

Ni los agujeros en los

calcetines, ni los blancos rostros

*

Todo está dicho en sus versos:

el cuerpo está lleno de recursos. El cuerpo de una estrella de mar puede regenerar sus tentáculos

*

