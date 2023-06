Sos adoptada

Cuando éramos chicos, la mayor chicana consistía en acusarnos de adoptados. Mi hermano, que tiene tres años más que yo, me decía que mamá no tenía fotos embarazada de mí porque me habían traído de otra familia que no me quería. Algunas veces lloraba, otras le tirada una patada, le gritaba que era mentira, después siempre le preguntaba a mi madre y ella me acariciaba el pelo y decía es mentira, cómo vas a pensar en eso, justificaba que no tenía fotos nuestras porque era la quinta y ya estaba tan ocupada con todos que esas cosas que parecían poco importantes, las dejaba de lado. Siempre digo que mi obsesión por registrar los días tiene que ver con esa falta de primer álbum.