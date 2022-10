Salida de la noche

Descubro cosas interesantes de grande, y creo que ese es un empujón necesario para levantar la piedra de Sísifo que a veces son los días. De chica hice cosas de adulta y muchas veces siento ese desfasaje temporal y otras me permito tomar como pequeños asombros que alumbran la vida esto que algunxs apuradoxs insisten con llamar “llegar tarde”. Mi pasión por el lenguaje fue temprano pero no el único, devoraba con ansiedad la alegría de la amistad, deseaba mudanzas tempranas, después tuve revancha y las odié por lo agotadoras y porque me desestabilizaban emocional-física-económica-psicológicamente y más, pero también pude sentarme en todos los horizontes y lo más importante, pude ver cómo las cosas que parecen flotar inestables después encuentran su pequeño lugar en el mundo. En la escuela nos enseñaban a decantar elementos químicos. Siento que leer a Annie Ernaux en los finales de mis treinta y nueve años y en los inicio de estos cuarenta fue un encuentro apropiado con esta versión mía para descubrir su escritura, su vida, para quedarme noches y siestas mientras amamantaba mirándola en entrevistas traducidas por españolas.

*

Generalmente, estas alegrías mínimas parecen íntimas pero ayer, Cecilia Fanti, una escritora y librera argentina, que también he leído emocionada, de quien sé sin conocerla que tuvo un accidente que le descajetó los huesos, que después atravesó el duelo de su madre, que parió aún postoperación a un hijo que es fan de los Beatles, que tiene una librería que sostuvo pese a los malos pronósticos, que se empeña en armar las vidrieras más hermosas y que ella es, aunque no lo sepa tan claro, una gran influencia para quienes buscamos qué leer y que nos atraviese el cuerpo. Bueno, la cuestión es que además es tuitera y escribió algo interesante, porque en el deseo y posterior presagio, ella dice:

Yo quiero que al Nóbel lo gane Annie Ernaux así las distribuidoras empiezan a matarse para conseguir traer los libros de Cabaret Voltaire y así tener ese catálogo disponible. Porque realmente Ernaux es la puta ama.

Los premios, y este particularmente más arraigado a la historia de la literatura masculina, es raro que lleguen para ser celebrados como un acto justo y esperanzador, como una posibilidad de poder extender el nombre y su escritura. Muchas ediciones me pregunté quién es ese, no he leído nada y sentí un puño fuerte en el lugar en donde una debería estar más segura y preparada. Pero no me pasaba casi nunca excepto con Alice Munro, con el descubrimiento gracias al nóbel de Louise Gluck y el orgullo de tener un estantecito con pilas de Anne Carson antes de su Premio Príncipe de Asturias. No recuerdo más.

En este caso, el festejo en las redes, fue (en mis diminutos intercambios) tuvo ese hálito. Ese grito conjunto de mujeres que creemos que la literatura es transformadora.

Ernaux escribió sobre el aborto y cuando acá se la empezó a leer, se discutía la ley y su obra fue una de las que propició que muchas abrieran la garganta y quitaran ese nudo.

*

Este mismo día empieza en Paraná la feria del libro. Desde hace poco nos reunimos en el Paraná Lee. Hay una agenda rica en propuestas de talleres y conversaciones. Presentaciones y puestos de librerías locales. Cada una tiene un catálogo que ofrece al lector algo que puede interesarle. No creo que algún puesto tengo nada de Ernaux pero sí sé que hay muchas otras obras que aún “no han salido de la noche”. Los espacios de lecturas junto a otrxs nos hacen pensar desde distintos ángulos, nos desacomodan las aburridas certezas, nos descubren volviendo a la intriga de la infancia.

*

Para mí la lectura, que aparentemente es tan quieta, es un sacudón, un oleaje que nos deja sin airbag frente al impacto. Cualquiera puede googlear los nombres de las autoras y saber mínimamente de qué van sus novelas. La parte más hermosa de la lectura es la intimidad que se genera con tu té enfriándose en la mesa de luz porque no podés soltar las páginas, la serie cruzando por detrás en el fondo con la pantalla largando flashes para que la mires, la respiración marcada en el pecho al compás de la respiración de la escritura ajena. Eso es la poesía no escrita en las novelas, pero experimentada en el cuerpo, sin necesidad de palabras.

