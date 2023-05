—No hay ningún nene porque está todo lleno de barro.

—Pero yo quiero la arena.

La arena está abajo del barro, bajo de la lluvia, metiéndose adentro también. No andan ni los pájaros, le digo.

*

Hay una escena en Nemo en la que Dorys y Merlí tienen que atravesar un espacio plagado de medusas. Me duele la cabeza, tengo desde hace muchos años épocas en las que el aura refulge como el choque contra tentáculos.

*

Arruinar viene de ruinas. Me gustan las ruinas porque señalan que hubo algo antes. Algo que quedó pero que es solo señal del pasado. Arruinado, en ruinas. Ruín. Hay paladares ruines, lanzan palabras como cascotes. Hay ruinas hermosas, indican una pérdida valiosa.

*

En un poema Noe Torres escribe:

no voy a arruinar las cosas

no voy a arruinar mis camisas rosas ni grises

no voy a arruinar las arrugas de la cara de mi mamá

no voy a arruinar las mañanas que lloran a veces

no voy a arruinar mi carrera

no voy a arruinar nuestro amor mi amor nunca te dije mi amor

no voy a arruinar este sábado incompleto de cuentas

no voy a arruinar la lluvia que te picotea la espalda como perlas

no voy a arruinar mi vida

no voy a arruinar esta papa pelada que se cocina en el aceite

no voy a arruinar mi trabajo de escritorio mal pago

no voy a arruinar la autoayuda

no voy a arruinar aquel cruce de vías en Villa de Mayo

no voy a arruinar lo que no recuerdo ni lo que olvido

no voy a arruinar mi nombre

no voy a arruinar la oportunidad de saber de qué color es la fruta

no voy a arruinar esa salsa pesada que cocinaba mi abuela

no voy a arruinar las focas de cerámica de mi cómoda

no voy a arruinar los panchos que comimos juntos

no voy a arruinar el sol de abril ni el rumor de noviembre

no voy a arruinar mis obras mis libros mis series mis poemas

no voy a arruinar la universal historia de la infamia o el tiempo perdido ni recobrado

no voy a arruinar ese vestido que nunca me pongo

no voy a arruinar las sábanas rotas

no voy a arruinar mis tardanzas o puntualidades

no voy a arruinar todos los te quiero mucho que te dije

no voy a arruinar mi pelo con tintura de nuevo de nuevo de nuevo

no voy a arruinar mi trabajo de escritora

no voy a arruinar los clavos ni los claveles

no voy a arruinar todas mis mascotas muertas

no voy a arruinar mis pisadas en la nieve

no voy a arruinar ningún desierto

no voy a arruinar Barracas ni tampoco San Telmo

no voy a arruinar las trenzas de mi infancia

no voy a arruinar el amor que siento por vos

no voy a arruinar la brillantina las brujas mi útero

no voy a arruinar los regalos de Navidad o mi aguinaldo

no voy a arruinar los viajes al centro del mediodía

no voy a arruinar las cárceles ni las carcajadas

no voy a arruinar los gobiernos democráticos

no voy a arruinar los géneros literarios

no voy a arruinar mi hambre tomando coca cola antes de las comidas

no voy a arruinar los cerámicos lilas del baño

no voy a arruinar los caminos de los zapallos

no voy a arruinar las cicatrices en llamas

no voy a arruinar la suerte de los soldados que vuelven a su rancho

no voy a arruinar las metáforas muertas

no voy a arruinar la tradición ni al Martín Fierro

no voy a arruinar nuestra vuelta juntos a la noche en colectivo

no voy a arruinar las alas tibias de los ángeles

no voy a arruinar ningún campeonato de fútbol

no voy a arruinar el shabbat

no voy a arruinar a los enamorados

no voy a arruinar las películas de Terrence Malik ni Hitchcock

no voy a arruinar los contornos de las sombras

no voy arruinar este poema

no voy a arruinar los pliegues de las faldas o los crayones

no voy a arruinar los ríos de la noche de metal ni las dunas

no voy a arruinar los hijos las hijas mis hijos mis hijas

no voy a arruinar la orquesta de los enamorados

no voy a arruinar los malabares diarios ni tus odios

no voy a arruinar las galletitas de manteca de mi horno

no voy a arruinar los pequeños presagios del Nilo

no voy a arruinar la más soberbia de nuestras verdades

no voy a arruinar los entierros dignos

no voy a arruinar el horóscopo diario

no voy a arruinar tu voz ni tu engaño ni el mío

no voy a arruinar las apuestas ni las galaxias lácteas

no voy a arruinar el dolor que solo vos podés soportar

no voy a arruinar el cielorraso

no voy a arruinar los perfumes que te buscan

no voy a arruinar el precio precioso del ocaso

no voy a arruinar mi corazón

no voy a arruinarlo

no voy a arruinarlo

no voy a arruinarlo

*

Hay poemas que llegan y arrasan, leerlos es tratar detener un caballo en el medio del campo. Gracias Noe.

*

Pienso en el bombeo que me hace el pecho cuando me asusto. El viernes vomité del dolor y la cabalgata se sintió en las sienes. Migrañas. Las migrañas me arruinan los días y las noches.

*

Hay una foto de una casa en ruinas que me gusta y la guardo. En los campos se llaman taperas.

*