*

Mamá manda audios y de fondo crecen los choques de sus manos con las bolsas de nylon. Tiene una predisposición obsesiva por abrir y cerrar bolsas, por guardar cosas en bolsas y envolverlas en otra más y así hasta el infinito. Mamushkas de cosas escondidas.

Mamá choca las pulseras de oro de su muñeca, sé que son dos, sé que una era de mi abuela y sé que la de ella es plana, la otra redondita como una cuerda. Mueve sus brazos y tintinea. Un cencerro que anticipa el ademán de su cuerpo.

*

Hay un ruido de papel metalizado que me hace mal, físicamente me daña, tengo que cubrirme los oídos y estar atenta visualmente a que la tortura termine para despegar los puños de las orejas. Abrir una Rhodesia puede ser fatal. Lo mismo me pasa con el algodón, yo puedo escuchar el algodón separándose de la parte que lo contiene y me desgarro por dentro, la piel se me eriza, la saliva se disuelve en sal. Odio el algodón, verlo, sentirlo en el tacto y escucharlo. Lejos de admirar la belleza del capullo, esa representación mental que me gusta por poética, tener encima ese no peso me aniquila. El algodón es mi kryptonita.

*

Llevo tres años acompañada de sonidos nuevos. La casa tiene pasos, es decir, no es que se escucha que caminemos, pero sí que se oyen solos algunos pasos sueltos. No me da miedo, me gustan las cosas que se manifiestan en la intimidad. El alivio de las paredes después del calor, el arrullo de las palmas sobre el viento, los saltos de los pájaros sobre la fibra de vidrio que cubre la galería. Algunas noches apago temprano el televisor y me dispongo a escuchar, reconstruyo la calle como un juego infantil de entrenamiento de la imaginación, qué auto es el que pasa, cuántos gatos son los que pelean, qué mueble están moviendo los vecinos, por qué la mujer de la calle de atrás le grita a ese chico enfermo. Hay un poema de Denise Levertov que es tremendamente hermoso, dice algo de escuchar una piña que cae del pino y de no saber que lo que se viene encima es el árbol sobre el techo. Los sonidos son indescifrables, ese misterio que solo se traduce desde donde se percibe. Un ruido para mí puede ser una amenaza y para otro un anticipo de algo que espera.

*

En el taller, Marga trajo el ruido de las olas cuando chocan con la orilla, las olas pequeñas del río con su sutileza. Pensé en el té negro de mi abuela, en las tazas de vidrio oscuro, en ella revolviendo y levantando esa pequeña masa líquida con su movimiento de pollera. No tengo su voz grabada en ningún dispositivo porque en esa época solo había teléfono fijo, pero siento que todos la captamos en algunos canto. Cachán cachán cachán, chan chan chan. Esa melodía contiene su tono, su alegría, los años apoyados en su garganta. Diuchi nununú. Ruidos, no palabras. Sonidos llenos de sentido.

*

