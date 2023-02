Ruidos blancos

Desde que tengo un ventilador encendido además del aire puedo dormir unas horas sin que ningún ruido externo me despierte. Antes del hallazgo, escuchaba gatos, música deformada por la distancia, los benteveos que madrugan antes de la madrugada, las frenadas de autos desesperados y solos. Hay un club a una cuadra donde siempre hacen fiestas con cumbia fuerte, peleas de boxeo con público, clases de voley con chicas que gritan sus saques. Mi problema con los ruidos es que me inquietan, me ponen a imaginar las circunstancias en las que suceden. En la fiesta pienso si es de una quinceañera y de qué color se hizo el vestido, si la madre tiene esos peinados de nido de loro, si el padre usa camisa brillosa, si las amigas hacen el ritual de las velas. En la competencia de boxeo pienso en las encías de los deportistas, en cómo morderán un sandwich de bondiola, si después pueden besar a su pareja, si a la pareja no les da miedo. Una vez con mi hija fuimos a tomar clases con un Cloroformo, un ex boxeador profesional. Golpeábamos bolsas, hacíamos ejercicios rápidos, levantábamos la pierna. A mí siempre me daba risa vernos la intención de enojo en la cara y la torpeza, parecíamos una mala coreografía de cuerpos descoordinados. El profesor parecía estar siempre aceitado y con ganas de que encontráramos la pose perfecta, nunca lo logramos. Hablaba con frases cortas y siempre iguales. Un poco parecía que le dolían las encías o que tenía la lengua lenta como nosotras las piernas.

Vi por primera vez Cuando Harry conoció a Sally. Ahora quiero usar las frases “Lo sabes como se sabe cuando un melón es dulce” y “cuando te das cuenta de que quieres pasar el resto de tu vida con alguien, quieres que el resto de tu vida empiece cuanto antes”. También quiero leer las dos novelas nuevas que tradujeron de Nora Ephron pero acá aún no han llegado.

*

Ayer me acordé que hace unos meses mamá me contó que los remedios le costaban unos treinta mil pesos por mes, lo que supongo debe ser la mitad de su jubilación después de haber dado clases durante más de treinta años. Ayer también vi cifras de jubilaciones de más de dos millones, hablé con enojo de esa inequidad, de la falta de sosiego de la gente que usa cargos públicos para hacerse rico. Después dimos taller con poemas de Estela Figueroa con mi amiga, leer poesía es como tomar relajante muscular. Hay sin embargo en esta poeta santafesina algo muy genuino que reconforta más allá de sus versos, se autodenominó “el hada que no invitaron” porque siempre se percibió fuera de la validación de los círculos oficiales literarios y también siempre sintió una satisfacción por eso. Una especie de fe en la vida retirada, en la relación módica con las cosas del mundo, una austeridad sin actuación.

*

Mi hija mayor está desde hace unos días en la casa de su novio, después de leer algo que me gusta se lo mando con una foto nuestra. Quiero extender su presencia en casa y que ella sienta que está aunque no ande acá adentro con los auriculares, su pijama, sus vasos y botellas de agua por todos los muebles. Francisca quiere que esté y lo comprueba entrando a su habitación. Aprovecha para robarle un antifaz rosado, para tocar el mueble de los maquillajes. Me gusta que sean hermanas, siempre lo fueron, pero ahora entre ellas existe una conexión. Se van juntas a merendar al living, se acuestan a mirar videoclips, se muestran cómo bailan. Hay diecinueve años de diferencia que dejan de sentirse. Cuando las miro pienso en la frase del resto de la vida de la película.

*

Mi hermana me hacía imaginar que pasaba un helicóptero, era la primera vez que habían instalado en nuestra pieza un ventilador de techo. Cari siempre me contó historias, me enseñó a necesitarlas. No me acuerdo cómo seguía el relato, sé que todas las noches era diferente y que ella se precipitaba por sus propias carcajadas. Hace unas semanas que no nos vemos y nos extrañamos. El domingo le mandé una foto mía vieja desde una pantalla y me confundió con alguien que yo no soporto, me tenté de la risa. Ella se puso mal, me pidió disculpas, me contó del oftalmólogo. Yo le agradecí porque hacía días que por los dolores del embarazo no podía encontrar la alegría.

*

El celular me recomienda una aplicación de sonidos blancos para dormir bebés. Creo que no la necesito. Francisca sabrá hablarle encima de la cara a su hermano para que encuentre la complicidad, yo le cantaré el mismo repertorio que aprendí de mi madre. Una sucesión de susurros que comenzará a formar las bases de eso que uno sabe que es dulce, como cuando se huele un melón.

