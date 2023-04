Retener lo que se va a perder

Cuando era chica me gustaba ver cómo mi hermano jugaba a las bolillas con sus amigos. El único hermano que miré siendo también niño es Gastón, los otros dos siempre fueron mis hermanos mayores, Gastón tenía apenas tres años más y eso lo dejaba compartiendo mi franja. Gastón, Patricio y Dieguito jugaban al fútbol, a salir a cazar renacuajos, a pescar mojarras, a cazar torcazas y perdices y a ganar bolillas en la vereda. Mi hermano tenía buena puntería y las sacaba con fuerza a las otras bolitas en el círculo de tiza. Yo las contaba, miraba el resplandor de los colores que se envolvían adentro. “Hay momentos que fuera de los diarios recordamos con nitidez”, dice Piglia. Cosas significativas de la vida que no aparecen en el diario y acontecimientos intrascendentes que sí están y que los redescubrimos con asombro al leerlos. “En el diario uno se da cuenta que vivió dos vidas”.

*

Mi hijo recibe gotas sobre sus pupilas y grita. Fondo de ojo, ardor, llanterío de todos los niños que están en la misma sala en la que nos sentamos con mi hermana. Cari cambia el rumbo de sus días por imprevistos que me pasan, me acompaña, se sienta al lado, me cuenta cosas que me hacen reir, alza a mi hijo. Entre el iris y la pupila de Dalmiro, el recuerdo de escribir en mis diarios que Gastón jugaba bien a la bolilla.

*

Escribimos en presente porque es la forma de la escritura para tratar de captar el tiempo. El futuro no aparece y el pasado ya pasó. En cambio al escribir en presente se pretende no perder la sensación, la intensidad de lo vivido. “Por eso se escribe en presente. En la escritura de un diario hay lentitud, es una escritura ligada a la desorientación, a la estupidez propia, a la falta de lucidez y desde ahí se pueden hallar momentos lingüísticos notables aún en ese registro del ahora.” dice Piglia con su pelo desordenado, con su ceja en desnivel, con la mano que acompaña su tono, un director de orquesta de sus pensamientos con pinta de loco y de sabio.

*

“En las óperas los personajes cantan porque ya no pueden hablar”. Me guardo la frase, me gustan las citas de los escritores, me gusta cómo hablan, ver cómo mueven el cuerpo cuando dicen cosas que les importa que suenen bien.

*

El dólar no era un tema en mi casa, no había en ninguna billetera un dólar de la suerte, mamá usaba monedero lleno de estampitas y papá metía los billetes en los bolsillos, todos desordenados, a veces se le caían de la silla en donde dejaba la ropa que traía puesta dentro de su habitación. Ayer en la entrada a mi diario también hubiese sido un tema externo, “todos desesperan por saber qué decir sobre el dólar”. Yo no puedo escribir al respecto por desconocimiento, a los docentes nunca nos dio el margen para comprar dólares, a los escritores argentinos menos. En el consultorio médico en el que revisan los oídos y los ojitos de mi bebé, los estudios cuestan siete mil pesos más las órdenes de IOSPER, la salida en simultáneo de Francisquita tienen en paralelo otros gastos. Diez mil pesos de 16 a 19hs. Los ojos de todos irritados, uno por las gotas, otro por llorar, otro por meterse tierra adentro para no ver cuál es la cara que muestra frente al espejo.

*

Una sola vez papá me regaló trescientos dólares todos juntos y los puso en mi mano sin que supiera qué era lo que me daba. Antes de eso, lo había encontrado en el banco, él no sabía que yo estaba sentada ahí y se acercó hasta el escritorio de una empleada joven, le regaló una bolsa de facturas que traía de la panadería San José, la mujer me miró incómoda porque sabía que yo era un público que mi padre no esperaba. Después vino esa ofrenda y después lo escribí en una novela.

*

Entro al Diario de Katherine Mansfield, me detengo en una fecha.

“31 de mayo. Trabajo. Espero algún día poder expresar el amor que siento por mi trabajo, el deseo de escribir mejor, el anhelo de ser más resistente a las adversidades. Y la pasión que me produce. Ocupa en mí el lugar de la religión, es mi religión; también el lugar de las personas, yo invento a mi propia gente; y el lugar de la vida, es Vida. El riesgo que esto conlleva es ponerme de rodillas, adorarlo, postrarme ante él, y permanecer demasiado tiempo en este estado de éxtasis ante el concepto, en lugar de ocuparme de los asuntos de mi amo.

¡Dios! Hoy el cielo está lleno de sol, y el sol es como la música. El cielo se ha llenado de música que desciende a través de estos grandes rayos de luz. El viento toca el harpa de los árboles, emite algunos pequeños compases sueltos, hace trinar levemente a las flores. La forma de cada flor parece un sonido. Extiendo las manos y se abren como cinco pétalos.

¡Bendito sea! Bendito sea! Estoy rendida, deslumbrada, es demasiado para mí.”

*

Me acuerdo de mi primer diario, perfumado, con candado dorado y dos llaves, las dos guardadas siempre juntas, escondidas en la misma caja dura del diario en mi pieza. Mamá me lo regaló y fue como si también abriera las venas de la palabra que no salía por la boca. Escribía todos los días, si me saltaba uno, volvía y falseaba la frescura. Inventaba otro presente y al final le agregaba "esto en realidad me pasó ayer". No podía mentirme, siento que los diarios son los lugares donde nos decimos la verdad, aunque la verdad no exista nunca. Y siento que es el lugar en donde permanecemos con ese impulso de volvernos honestos, donde retenemos la versión nuestra que también perdemos.

