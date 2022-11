Requiem a la coneja de mi jardín

Un conejo salta y come, no hace más que arrasar con las plantas y las verduras, el pasto y el alimento balanceado. Es un silencio lleno de movimientos vivos . Hay unas zapatillas con velcro de Francisca que tienen la punta mordida. Hay tallos de árboles que tienen el roído de los dientes como un hueso de manzana. La primera coneja que tuvo mi hija la trajimos de una veterinaria de shopping de un viaje a Santa Fe y vivió entre nosotras desde sus siete años años hasta la adolescencia. A esta la vio de la misma manera con el novio en el WalMart y se la regaló. Como había pasado con Cata la bienvenida fue similar: la cuidás vos, limpiás vos, te hacés cargo vos. Todo lo que no pasa . Pero hay una alegría inusitada en los saltos que da un conejo, es inexplicable y a su vez, íntimo. Un ritmo que galopa como acelerando el pulso.

Creo que había un nombre pero que no llegamos a usarlo porque Francisca le dijo Cone y quedó “La Cone”. Hace unos meses la tenía al sol sobre mi regazo y vi algo como un pito, dije no es la cone es el cone y pregunté si teníamos la primera coneja transgénero. Supongo que la comedia sostenía el espíritu femenino de nuestra casa.

*

La última mañana de la cone fue el 7 de noviembre. Bajé como todos los días, en los primeros minutos de las 7 de la mañana, con Francisca montada en mi panza a preparar su mamadera, calentar mi agua y exprimir el jugo, apoyé a la nena sobre la mesada con el repasador limpio y seco abajo de sus piernas para que no se enfríe, abrí la reja del patio y después busqué a la coneja de la jaula en la que durmió todas sus noches en el lavadero. Una coreografía que se desliza sola y que tiene el mismo tiempo que nosotras juntas. Me gustaba ver a la coneja extendida con las patas hacia adelante, parecía una alfombra o una nube, algo al ras del suelo y a su vez flotando. Tengo fobia al algodón, nunca puedo pensar en la idea de agarrar un capullo y abrirlo sin sentirme descompuesta. Tocar el lomo de un conejo no tiene nada que ver con esa sensación. Después de verla perderse en el patio, subimos a desayunar en la cama, a los juegos diarios y al primer baño del día. Francisca se desnuda con la rapidez de una ardilla, con la naturalidad con la que se pela una banana, con esa energía única que tienen lxs niñxs que no han sufrido más que el amor exagerado del cuidado. La miro y le advierto aunque tenga dos años: solo en casa, solo delante de mamá o los nombres que menciono. El cuidado del cuerpo es el primer escudo para otros dolores que perforan más allá de la carne. Después de la ropa y el peinado que nunca logro, la convenzo de ir al jardín deseando poder trabajar en soledad, en el auto se sienta y grita en la esquina del verdulero, señala desde su silla las banderas que le gustan, bajamos y da un salto alegre en la puerta del jardín. Vuelo al auto con la panza inquieta, por cómo quedará ella en esas tres horas, por la coneja, por el bebé que se mueve, porque a la noche olvidé comer, porque vengo con una angustia que no mengua. En casa me siento a escribir pero vuelvo al patio y veo a la coneja con un ojo apenas abierto y los bigotes tiesos. Lloro agachada y sin hacer ruido como ella que era transparente pero honda.

*

Cavé un pozo y enterré a la coneja, le digo a mamá por teléfono y me llama, me dice las cosas necesarias, me habla porque sabe que me aturdo de tanto silencio. Antes le aviso a mi hija y escucho sus gritos y pataleos de un llanto de recién nacida pero que da a sus veintiún años. Me culpa por la muerte, por su dolor, por su vida, por todo lo que sólo una madre carga y calla. No me responde si quiere despedirse y entonces es que vienen las tajadas de la tierra llenas de lombrices gordas como cuellos, meto todo el blanco de la coneja en la tierra y lo cubro despacio, con la ternura inevitable que trae la muerte de un animal que ignora todo lo que pasa a su alrededor.

*

Un poema de la colombiana Daniela Prado dice:

En esta atmósfera de caída

la vocación de los tristes es:

Buscar la caricia de las cosas

Digo ternura para saber que existo

Digo ternura y se quiebra mi boca.

*

Recupero videos de la llegada la coneja, Francisca la lleva en su carrito de juguete de supermercado. Tiene el cuerpo chiquito, ella y el animal, después la veo enorme como una liebre y a mi hija alta hasta pasar la mesada con una parte de la cabeza. Un tiempo que no se descubre más que con perspectiva pero que igual asombra, por lo fugaz, por lo profundo y por lo banal. A la tarde siembro las semillas de flores que tengo guardada de la primavera anterior del jardín de mi madre, muevo más tierra con cuidado porque sé que no puedo hacerlo con la fuerza que me traspasa por el cuerpo. Hace una semana que Marcela, que viene semanalmente a limpiar mi casa, me contó que Rulito, su hijo menor, estaba al cuidado de un niñero cuando tocó un poste de la casa con clavos, que al llegar le vio las llagas en las yemas de las dedos, que Rulo corrió girando en círculos alrededor de la mesa por la descarga eléctrica, que supo eso cuando volvió del otro trabajo, que el cuerpo reaccionó como pudo para sacarse eso que era más grande e intenso que él. Paleo la tierra y revuelvo con las manos los grumos húmedos. Espero que nazcan flores mientras la panza se revuelve.

*

