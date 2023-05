Me enamoré de nuevo, con el entusiasmo que trae la novedad mil veces experimentada, me enamoré con la vista como corresponde a un corazón jovial que adora las sopas. Me enamoré del puesto y del cartel que dice “Solo calidad!!! Frutas y verduras del país y el mundo”. Miro todo maravillada, pido papines, zanahorias del Norte, portobellos del tamaño de mi mano, champiñones blancos como la panza de mi bebé. Francisca lloró la noche anterior porque no le había preparado sopa de la Oli, es decir la receta de sopa de mi mamá que todos tomamos de chicos y que nuestros hijos, sus nietos, piden como un manjar de príncipes en noches de frío. Salí de casa a buscar zapallo, puerro, alguna rama de apio. Llegué a la verdulería sin ilusión y me encontré con un mural vivo de variedades exóticas para las pocas cosas que hay siempre en las otras que frecuento. Me olvido por un rato del bebé que está dolorido por las vacunas, de sus piernas inflamadas como jamones serranos, de su llanto afónico de tanto llanto. Más temprano leí Recetas invernales de la comunidad de Louise Glück, voy de a poco leyendo su obra en español, lo que se consigue, estas son ediciones Visor y las leo como a pequeñas novelas escritas en verso. Subrayo y dibujo corazones al margen de esas líneas que me hacen gritar para adentro.