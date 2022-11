Qué fantástica fantástica esta fiesta

Recupero las fiestas, las repaso. En julio teníamos la Fiesta Patronal y primero la misa de Santa Ana, la abuela de Jesús, había una peregrinación por las calles de la plaza, dábamos vuelta la manzana rezando o cantando. Volvíamos a mi casa que quedaba enfrente al salón parroquial, esperábamos al mediodía y cruzábamos con mi familia, mi papá no iba siempre, tenía el hábito de hacerse evidente en eventos así: era el que faltaba . Alguna navidad, algún cumpleaños, algún festejo importante para la mayoría; él elegía estar en la evidencia de no estar. Yo siempre decía “mejor”, pero creo que lo mordía con rabia, ahora lo noto menos porque lo raro es verlo, comprendo su lentitud, acepto su forma borroneada con un amor tibio y nuevo. En la fiesta había tablones largos con manteles de papel envolviendo la madera, buscábamos las sillas que no quedaran interrumpidas con caballetes. Había naranjas pinchadas con escarbadientes para después de comer. Las bandejas grandes traían carne asada con cuero o pollo, las ensaladas repollo de dos colores y otra de lechuga y tomate, después en carritos de supermercados algunos alumnos o monaguillos paseaban la bebida que se pagaba aparte. Con el postre que era una porción de torta, aparecía el grupo musical y ahí algunas parejas salían a bailar y los más chicos nos juntábamos a jugar en la canchita o en la plaza. Armaban una kermés con juegos precarios, puestos con tortas fritas y bolas de fraile, con bolsitas de girasol y garrapiñadas. Se compartía una respiración alegre pese al frío había algo que calentaba. Bajtín analizaba la obra de Gargantúa y Pantagruel y decía algo así como que en las fiestas se invertían los órdenes, y el pobre podría sentirse rico; el infeliz, dichoso; la fealdad se trastocaba en belleza y al revés también. Eso también sin disfraz pasaba en las celebraciones del pueblo.

La otra fiesta importante apareció cuando ya era grande: la fiesta nacional del asado con cuero. Ahí los mismos que asaban la carne de la iglesia, se arrodillaban en grupos a prender una fogata mayor que mantenían encendida durante cuatro noches. Esa fiesta se hace en el Club Viale pero van todos aunque no sean simpatizantes, hay un escenario grande al que suben músicos pero en las carpas se arman peñas que tienen una mística diferente, más íntima y también más linda para quienes disfrutan del folclore. Yo nací sin esa capacidad, la del folclore y la de que las fiestas no me pesen pero igual siempre fui porque había un ademán de manada. Un movimiento que arrasa con la inercia. Íban todxs y yo también. Una vez caminando el predio un gaucho me frenó y dijo “qué jamones”, me di cuenta que andaba de minifalda y me reí hasta llegar a la mesa con mis amigxs. Mi hija encontraba a su curso completo. Yo recuperaba el mío o andaba con mamá y mis sobrinos que saltaban prendidos de los arneses como pochoclos junto a otros gurises.

En las ciudades chicas las fiestas te cruzan con todo lo que esperás ver, en las ciudades grandes son burbujas que te permiten hacer lo mismo, compartir una dinámica, una estética, un lenguaje común, una lengua que se enciende como las llamas de cada fuego.

Abren un animal y el cuero va hacia arriba. Hay muchas técnicas para asar la carne, para que no se “apuchere” o “pucheree”. Que no se cocine como hervida. Los asadores y asadoras arman grupos y compiten, un jurado decide al final de la fiesta quién gana y se los premia.

Nunca prendí un fuego y creo que lo postergo como algo por hacer, una experiencia que debe sentirse. Por lo pronto me refugio en los disgustos: no soporto el humo en el pelo, no quiero encarnar la postura de algunas que para ser más feministas piensan que hay que ganar espacios masculinos, no me interesa ser asadora, ni arquera, ni árbitra, ni usar espuelas. Si los varones hacen cada vez menos porque las mujeres ocupamos más lugares a los que antes no accedíamos, que ellos empiecen por bordar, coser, refregar repasadores, pero yo al asado solo me siento a comerlo. La voz interna es un artificio de una lucha que no se traduce en los días cotidianos pero que nos hace reir en las mesas que para mí son la verdadera fiesta.

Anoche amasé pizzas y comimos junto a mi hermana y sobrinas. Nosotras y nuestras hijas. Mis amigxs en mi casa. Los amores que me impulsan a brindar algo que pueda hacer desde cero, transformar la harina en pan. Calentar la piedra del horno. Revolver la salsa. Estar dispuesta a barrer el piso una vez más, a lavar más platos, sentir que el sacrificio es una ofrenda que no cuesta nada. Mis fiestas son en el ánimo, aburridas para quienes esperan escenarios pero genuinas, sin máscaras ni disfraces, sin pulseras con saldo, sin horas estiradas en la madrugada, con la panza en movimiento por las patadas del bebé y por la alegría de estar bien entre quienes quiero.

