Piletas vacías

Cuando termina el verano pienso en las piletas que quedan sin uso. No sé si lo hago siempre, sé que hoy lo pensé y que me pareció que lo había pensado siempre, miré la bañera con el agua jabonosa que dejó mi hija anoche, la miré y metí la mano, el agua estaba helada, a la noche ella se había metido con la temperatura que le gusta. Nunca nos olvidamos del agua en la bañera pero hoy amanecí y la vi ahí como una prueba más de las cosas que no advierto. Me gustaría más perder el control sobre las cosas de la casa y menos sobre cosas que fuesen importantes, pero me pasa esto. Sé cuánto queda de yerba, qué cosas hay que lavar, cuántas camperas aún le entran a la nena para el próximo invierno, qué libros están en cada estante de la biblioteca. Si me subo al auto sé quién anduvo por cómo está el asiento, la basura en la bolsita que pende de la palanca, la botella con agua en la puerta, la inclinación del espejo, la cantidad de combustible. Sé leer la casa y el auto y darme cuenta por los olores y la disposición de las cosas de quiénes han andado y qué hicieron. Me gustaría no tener este don, me gustaría sorprenderme más, abrir la heladera y alegrarme porque puedo preparar tacos pero no. Yo sé si hay paltas o si falta cebolla morada. No sé cómo se maneja excell, ni cuánto demora una transferencia en llegar de una cuenta a otra, no sé cambiar mi alias y pienso que el que me tocó es lindo como un haiku , no sé cómo entrar a Afip sin una guía que tiene anotados los pasos, no sé más que las columnas del debe y el haber hechas a mano con regla en primer año de la secundaria en la materia contabilidad, eso las dos columnas derechas hasta el final y restar una a la otra y sacar el saldo. No sé ni sumar, ni restar, ni dividir, ni multiplicar sin calculadora, y no entiendo cómo convertir el valor del peso a otra moneda. Pero sé escribir lo que pienso, lo que quiero saber que pienso y que gracias a la escritura puedo averiguarlo y eso me da una tranquilidad. No sé qué pienso de las piletas vacías pero me gusta la imagen . Algunas cosas que me pasan tienen que ver con mis obsesiones y me mortifico con la limpieza, quién querría tener tanta agua sucia en su casa, ahora con el dengue peor, pero antes con ese vaho espeso del agua quieta, las pelusas verdosas en las paredes, los micro bichos nadando, sé que hay productos y aparatos para mantenerla todo el año, pero antes esto no era así en la mayoría de los casos, sino que dejaban pudrirse y la temporada siguiente vaciaban y limpiaban. Una vez una mujer amiga de mi mamá me invitó a que usara su pileta, cuando fui el agua estaba verde y salí sin avisar de la casa, destruída de repugnancia. Tenía siete años y ya no soportaba las cosas sucias. Como ajena a ese mundo pienso en la literatura, como nunca tuve pileta de verdad en casa, de verdad sería de cemento, profunda y linda para nadar, pienso en El nadador de Cheever y en ese personaje que pasa a través de esas piscinas ajenas y cómo se va desprendiendo su vida a través de ese recorrido. En Maneras de desaparecer Isabel Zapata retoma este relato para escribir el suyo sobre las albercas y yo sin querer la leo y pienso en escribir el mío sobre piletas. Hay gente que puede escribir piscina sin que suene pretencioso, otra que puede decir alberca sin parecer extravagante y a mí me queda cerca de la lengua pileta, como pileta de lavar platos, de refregar puños.

En el balneario del Thompson me gusta ver la pileta vacía que hizo Varisco en su última intendencia, acorde a su gestión, llena de color para la literatura, la pileta nunca pudo llenarse porque estaba rajada entera. El agua se escurría por la arena de la playa, sigue así y no puede usarse ni siquiera para patinar porque es rugosa y está cuarteada, con cascotes sueltos, como un signo de su permanencia. A mí no me gusta la política, ni opinar porque soy analfabeta en el tema, pero Varisco como personaje de ficción me pareció siempre atractivo: el colgado de la luz, el accidentado gravemente, la relación con su mamá, el peinado de su mamá, el programa en la televisión de su mamá, la función política en cultura de su mamá, la influencia sobre su hija, cosas muy por encima de lo real, vuelvo a repetir porque no los conozco, pero esos retazos leídos eran material literario y la pileta que hizo y que nunca se pudo llenar también.

“Hay albercas vacías que están llenas pero no de agua aptas para nadar, sino de jardines, mesas de un restaurante improvisado, canchas de fútbol.”

Me gusta una foto en el Malba de mi hija dentro de una pileta vacía que parece llena y yo enfocándola desde la superficie. Me gusta la foto, el viaje y recordar el itinerario de nuestros días juntas cuando aún no habían nacido los chiquitos, y ni siquiera podíamos imaginarlos. Pipi está con el pelo rubio porque se hacía iluminaciones y abrigada porque era invierno. La pileta vacía y la ilusión de llenarla con aficionados al arte.

Imaginariamente recorro las piletas y cada vez se hacen más profundas. Mi papá me enseñó a nadar y conocí algo de su historia con el agua, el río y el velero, su silencio. Los veranos con mis amigas eran ruidosos y excitantes, llenos de descubrimiento, con jugos en polvo diluídos en jarras grandes con hielo, la piel ardiendo, el corazón lleno de preguntas. Algunas piletas me hunden en pensamientos horrorosos, un vértigo sube desde el empeine, esas piletas se vuelven cuevas oscuras con bestias llenas de colmillos adentro. Suelo querer prender la linterna para entrar pero enseguida me quedo sin aire, esas piletas del verano del 2017 nunca dejan de ahogarme.

Hace poco mi sobrina me habló de una amiga y supe de quién era hija, su madre ahora había sido una nena que de chica solía encontrar en el poli, me acordé de golpe que tenía la costumbre de hacerse caca en la pileta. Empecé a reirme, le conté por qué la risa, no lo podía creer y yo tampoco, es más puse en duda el recuerdo, pero después recuperé la imagen del bañero pescando sus deposiciones. Su cara negando todo, la mía fingiendo demencia para no avergonzarla.

La memoria se enciende y deforma la luz, como el sol que replica sus rayos sobre el agua. Me quedo en la tarde que María caminó con la bikini mal puesta sobre el pecho después de un clavado, en su rostro desfigurado cuando se vio el pezón fuera de la tela, en la risa durante años. En el calor de ese fin de semana cuando Muri casi se traga una libélula, de su tos con carcajadas. Me quedo en la respiración de mi hermana largando el aire de costado cerca de su hombro y su invitación para llevarme a lo hondo con ella, en la confianza que me da su voz, en ese gesto que se repite interminablemente en nuestras vidas “vamos” y seguirnos, y ponernos al costado de la otra y escucharnos en las mil líneas de conversación intermitentes. Me quedo en el atardecer con la espalda a la altura de la superficie mirando una bandada de patos sobre el blanco del cielo. Me quedo en la pileta sin tapón de fondo que se llena sola y se vacía, cambia su agua y permanece.

