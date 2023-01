Pesadillas

Mamá se sienta frente a mi hija menor que le habla. Están los tres con mi pareja esperándome pero no llego. Hay una baranda que da a un río embravecido. Una ola se levanta y llega a la boca de mi madre. Se ahoga y muere, me dicen. Abrazo a mi beba y lloro. Despierto con los ruidos de mi angustia. El bebé me zapatea las costillas.

*

Retomo el descanso después de convencerme de la irrealidad de mi tristeza. Mamá me habla como siempre pero nadie puede saberlo, todos hacen como si ya no estuviera. Entro a su casa y veo la cama vacía pero la silueta de su cabeza es un nido y me acuesto.

*

Cuando entré a sacarme sangre para el análisis de glucosa el bioquímico pronunció bien mi apellido, me preguntó si tenía parientes en Viale, le dije que sí, que había crecido ahí con mi familia. Me dijo tu mamá me dio clases y tengo los mejores recuerdos de ella. La aguja sacó sangre que pasó a un frasquito. No costó encontrar mi vena. A mamá la pinchaban en los dos brazos, en las manos, afloje y ajuste de nuevo, Olinda. El doctor Dabin le hacía las extracciones y en la ventanita la cara de Raquel. Antes ahí trabajaba la mamá de Sandra, mi amiga, y la acompañaba a pedirle plata para las golosinas. Me gustaba cuando abría la puerta y podíamos ver que esa ventana era solo una hendija de una sala más grande.

*

Develar los misterios de las madres.

*

Los hijos de Dabin iban a inglés conmigo de chica y después a Scout y siempre estaban los cinco en la misa con los padres en el mismo banco largo. Alguna vez los vi subir al coro. A mí me parecían esas familias de programas de televisión, ellos y los Tropini que eran como ocho, el matrimonio de los médicos que se abrazaban para ir a comulgar, los que sostenían el platito por si se caía la hostia, las mujeres que adornaban la iglesia en los casamientos, los que actuaban para el vía crucis viviente. En mi casa íbamos los que queríamos a mamá. Yo siempre le olía el hombro porque en las liturgias me iba cayendo del sueño.

*

Una vez a la siesta me hice pis en la escalera que subía hasta el campanario. Me tenté de la risa y no pude contenerme. La orina cayó como una lágrima hasta los escalones de abajo.

*

El grupo de las mujeres lloronas gime y yo me río.

A María le mataron el hijo y ella acompaña su muerte como asistiendo a una obra de teatro. Otra mujer le seca a Jesús la cara con su pañuelo y queda su rostro dibujado. Me gustan los relatos de la Biblia. Quiero multiplicar panes en mi mesa. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre.

*

Mamá me cuenta que despertó bien, yo le digo que me sacó sangre un ex alumno suyo y se acuerda de Mauricio, un excelente chico.

Estoy mareada por la glucosa que tomé. Tengo que esperar dos horas. Escribo: los sueños me muerden los tobillos.

