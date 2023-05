Otoño para siempre

Sin medías mejor, dice un nene pero la madre insiste desde afuera de la sala blanda de juegos que así sin medias sí va a poder subir el tobogán. Lo que le gusta al chiquito es resbalar. Disfruta de no poder. Mi hija se cuelga de cocos de colores rellenos de guata. Giran desde una palmera. Me hace las mímicas de mono, me grita con sonidos animal, con euforia, con rugidos. La infancia es una jungla.