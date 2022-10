Nueve pares de ojos y una voz inquebrantable

“Me ponen una capucha y meten en un automóvil, lo hombres que iban atrás apoyan los pies sobre mi espalda. Dicen “vamos hacia Alfa con la coneja”. El viaje no fue muy largo, hubo un choque, yo escuchaba las voces como si retumbaran en un techo de chapa. Al llegar, me arrastran del pelo por el cemento, me suben a una mesa y arrancan la ropa. Me sujetan y uno se acerca a decirme “de mí depende que vivas o mueras”. El hombre quería saber dónde estaba Patricia Palazuelos, insistía, con esa compañera mía del Colegio Nacional de Buenos Aires, dijeron que ella había puesto un explosivo en el edificio Cóndor. Yo dije que no sabía nada, ni dónde estaba. Me desataron las piernas y dejaron destapados los ojos para que viera a un hombre que expuso sus genitales delante de mí, me dijeron “te vamos a pasar uno por uno, hija de puta”. De ahí me aplicaron el submarino seco: una bolsa bien apretada durante un largo tiempo en la nariz y la boca, después me picanearon piernas, pechos, brazos, genitales, encías. Repetían dónde está Patricia. En ese momento se corta la luz por los paros sorpresivos que ocurrían en ese entonces. Me llevan a una cama y atan de brazos y piernas, y dejan por una hora. Vuelven a torturarme cuando regresa la luz, con agua para que el efecto de la picana fuese más fuerte. Dije, que iba a marcar si me mostraban casas, así me daban tiempo para recomponerme. Me hicieron vestir y mientras preparaban los autos para salir, me hicieron sentarme y enfrentar a un grupo que eran los que me habían torturado. Me sacaron la venda de los ojos para que los viera y dijeron “pensás que si nos ves te vamos a matar pero eso es mentira”. Me sorprendió el aspecto: tenían vaqueros, ropa de estudiante, no uniformes como yo había imaginado. Me dijeron “para entrarle al enemigo tenemos que vestirnos como ellos”. Me llevaron a recorrer una zona para ubicar a Patricia, y no pude reconocer nada. Antes pasaron por la comisaría 24 de Villa Luro y me hicieron levantar y saludar a la guardia. Cuando me llevaron al otro lugar, me hicieron subir unas escaleras encapuchada, y dejaron ahí una noche en la celda. El guardia me vio que no podía dormir por mi dolores, se acercó y le pregunté si iban a matarme, me dijo que estaban matando a todos los subversivos porque si no lo hacían, seguirían haciendo lo mismo.

Hace unos meses, Miriam llegó a casa con un muñeco amarillo con crestas de distintos colores. Francisca la recibió a ella y a lo que asumió su regalo. Juntas lo bautizaron “Quesito”. Esa noche bajé de dar taller y pusimos unas empanadas en la mesa del living con servilletas y vasos, gaseosa y agua. Hay un perfil que escribe Leila Guerriero sobre el poeta Nicanor Parra y abre el relato diciendo: “Era un hombre, pero podría ser otra cosa: una catástrofe, un rugido, el viento.”

Miriam es una mujer pero podría ser una llama siempre vigorosa, una flecha que cruza el aire sin cortarlo, un aleteo que mueve la fe.

La primera vez que hablé con ella fue para contarle el abuso de mi hija y la situación en la justicia. Miriam me ofreció todo. No me conocía, yo tampoco a ella más que como la periodista que algunas veces había escuchado y creía inquebrantable. Me gustan las mujeres fuertes, son magnéticas para mí, y quizás necesarias para figurarme que también podía doblarme sin romperme, la idea de la flexibilidad justa y equilibrada de la caña de ombú que no tengo para manejar el cuerpo sobre los dolores más cruentos.

Un poema de Claudia Masín dice:

Yo no estoy curada. Me dieron

en la boca la medicina que podía

calmar la ira, la tendencia a gritar, a revolverse

cuando la aguja se hunde

y saca sangre del pozo de la vena,

como si fuera barro

y hubiera que limpiar el cuerpo,

sus impurezas, porque una mujer, cualquier mujer

ensucia lo que toca si no es sometida

a intensos rituales de desinfección, de brutal

pero necesaria limpieza. Yo no estoy

curada pero me dejo

hacer, brillo como una santa, la misma fe

en cosas imposibles, la misma

pasión con un nombre

diferente. No me será quitada

la rabia, ni muerta

esta perra dejará de echar espuma

por la boca ni de lanzar la dentellada

si la quieren

poner a dormir para que no sufra

ni cause sufrimiento. Vos y yo teníamos

un secreto. Estábamos vivas

aunque nos hiciéramos las muertas,

en medio del bombardeo un par de cuerpos

que sobrevivían con una única

estrategia: quedarse quietas,

no dejar que el pecho se agite

con cada respiración, desaparecer

del mundo de los vivos hasta que los vivos

nos dejaran en paz. La batalla es cruenta

y dura todos los años que tuvimos

y tendremos. Cuando parece terminar,

empieza. Y de nuevo a cubrirnos las espaldas

la una a la otra. No te vayas, no te canses

de pelear, un ejército de dos aunque parezca

modesto, inofensivo, puede hacer temblar

la tierra. No es que vayamos a cambiar las cosas:

la victoria es que las cosas

no nos cambien a nosotras. Y no es poco,

no es poco seguir buscándonos

en la noche como insectos que se apiñan

alrededor de la luz. Si vamos a quemarnos al menos

elijamos el fuego, encendámoslo nosotras

con las manos llagadas que tenemos y que la llaga

duela si tiene que doler, pero que sea

en nuestros términos, locas,

raras, mujeres que olvidaron

contra toda evidencia

cómo deben morir las mujeres:

dejándose matar

y agradeciéndolo.

En youtube está la declaración completa de Miriam, nunca la voz se calla, ni con los nueve pares de ojos enemigos encima, ni con el temor ampollándole el paladar. Hace unos días, Miriam habló en la radio con Daniel, contó que su madre estaba preocupada por su declaración, que tuvo que dormir dos noche antes en otro lado, que tuvo que soportar amenazas aún en esa reciente democracia. Además de ser mujer, Miriam dice soy judía, y nuestra historia nos compromete a denunciar todo lo que va en contra de los derechos humanos.

Otros versos de Claudia Masín en El cuerpo dicen:

la historia ya fue escrita: aunque la trama

esté llena de dolor, ni vos ni yo

cambiaríamos nada.

En 1985 yo tenía tres años y posiblemente ya dijera eso que siempre me recordaron entre risas: “¿a vos te gusta que te gliten?, ¿a vos te gusta que te reten?, ¿a vos te gusta que te pélien? Entonces: ¿por qué me glitás, por qué me retás y por qué me peliás?

Miriam escribe en su Instagram:

Me habían citado desde la Fiscalia en febrero. No dudé nunca de aceptar, a pesar de los riesgos, porque consideraba que declarar era una responsabilidad histórica. No podía creer que ese juicio estuviera teniendo lugar. Los represores en la ESMA nos preguntaban con sorna si íbamos a declarar en los juicios de Quilmes. Nunca creyeron que iban a ser llevados ante la justicia.

Pero el peligro existía. Me recomendaron que pidiera licencia en mi trabajo y que no durmiera en mi casa la noche anterior ni las siguientes. El testimonio fue agotador, pero más lo fueron las preguntas de las defensas de los excomandantes, que estaban sentados a mis espaldas.

La sala de audiencias intimidaba, pero más lo hacía la proximidad con los responsables de por lo menos 30 mil desapariciones, entre ellas las personas que más quería. Mi novio, Juan Eduardo Estevez, mis mejores amigas, ambas embarazadas, Patricia Palazuelos y Norma Matsuyama, y tantas otras.

Cuando salí, lloré, porque sentía que en cierta forma había cumplido con un deber. Nunca Más.

