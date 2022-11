No pienses en los ojos de una vaca

Mientras viví en calle Corrientes, pasé todas las mañanas por la vereda de una carnicería que estaba en la esquina con Uruguay. Además de carnes, tenían algunos estantes de despensa y en la puerta escribían el pizarrón con cortes y precios. Lo que siempre me terminaba de despertar en ese cruce antes de las 7am era el olor de la sangre. Cuando me sentía descompuesta, cruzaba antes de llegar aunque la escuela Normal estuviese del mismo lado porque sabía que si respiraba esos metros, me desmayaba. Pero en realidad, fuera de ese local impregnado de una fragancia primitiva y salvaje, las carnicerías siempre me gustaron. Hablar con los carniceros y escuchar cómo las erres se arrastran más cerca de la tierra, mirar cómo acarician un lomo, aunque esté descuerado el cuerpo, un recorrido con el tacto lento, la precisión quirúrgica para despegar los cartílagos, la línea invisible seguida por el filo, los ojos incrustados en la cuchilla eléctrica, el sonido de los huesos al dividirse en otros, los labios mordidos como ajustado una mira. Quiero decir, no veo una escena criminal, veo una tarea que involucra el propio cuerpo con el otro, un cuidado más allá de la muerte.