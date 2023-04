Que el mundo sea una voz querida, dicen unos versos de Juanele, los recito mientras limpio los rollos de la entrepierna de Dalmiro que cumple dos meses. Un mismo olor en nuestra habitación, la que compartimos los tres con Francisca, impregna desde hace tres años toda la piel de la casa. En 2020 fui mamá después de casi veinte años y renové esta religión que exige devoción y sacrificio a cambio de una sensación única de expansión del corazón. Si la medicina dice que se hiperventila y le ponen nombres a esas características cardíacas, en mi mundo de pañales, óleo calcáreo, leche fresca y agria, baños de dove bebé y champú johnson; todo eso significa una capacidad infinita para amar a cambio de que no se interrumpa el sonido de los latidos. Pienso en los pechos de mis hijos, en la vigilancia a su respiración, en sus huesos apenas marcados indicando la entrada interminable del viento necesario para la vida.

*

Un amigo me manda los versos de Mary Oliver para el bebé, dicen “No me molesten, acabo de nacer”

*

Una madre deja de ser mujer, pienso, pero una madre no puede dejar de escribir porque es la forma de conservar todo ese mundo que desacomoda los estantes de la vida anterior. Una madre que se dedica a ser mujer es una mujer indecorosa en nuestra sociedad. Esa mirada filosa que lastima mientras se pronuncia, me deja en el lugar de la madre. La mujer quedará en remojo junto con la ropa que tiramos después de parir, paciente y manchada, esperando que el sol y el jabón hagan, a su tiempo, la magia de la blancura.

*

No alcanzo a pensar en la ducha porque dura tres minutos como mucho y se interrumpe por el llanto del bebé. Francisca me dice mientras me ve desnuda y empapada en jabón, con la toalla a media asta, que tapó la nariz de su hermanito y que por eso “el Puchi” está colorado. Me enojo y le explico que puede matarlo. No sabe más que la muerte de su coneja y se la recuerdo. No volveríamos a verlo más como a la cone, ¿Sabés qué espantoso sería?. Me dice que no va a hacerlo más, le pregunto a qué, me responde a ser mala. Mi hija con dos años y medio sabe que puede herir si quiere.

*

Mi cuerpo materna desde 2019 que quedé embarazada de ella, desde su destete siguió el embarazo del bebé que ahora recibe sus ataques de furia. Me guardo un poema de Tilsa Otto que dice: “Tengo varios cuerpos que duermen conmigo./Tengo el cuerpo que enseño al doctor y el otro/ que guardo en mi espejo./ ¿Te acuerdas del/ cuerpo que antes abrazabas?/ Ya no soy fiel a aquella desnudez./ Se quedó en la cama cuando me levanté,/y otros cuerpos lo tallaron, lo vencieron. /Hoy lo lavé. Lo tendí como una sábana blanca.”

*

Francisca juega en la bañera, lava su bombacha y prepara champús con mezclas de jabón, crema y la espuma que se va formando, dice que todo está limpio y pide que mire sus manos arrugadas por el agua. En la bacha del antebaño, Dalmiro llora mientras le lavo la cabeza antes que el cuerpo, boca arriba con la panza abierta como un sapo, después lo siento sobre mi brazo y enjuago la espalda, por su lomo rosa baja el agua tibia y espío su cara de viejo serio, sus pliegues en la frente y pienso en la vejez, en escaras sobre un tapiz de cuerpos en un geriátrico, todos vueltos de un mismo lado, en mis abuelos cuando mamá los bañaba y volvían a no poder manejarse solos como mis hijos. La deuda con los padres se paga teniendo hijos, leí hace poco pero hay hijos que a sus padres les entregan en cuotas gestos amorosos, como cortarles las uñas de los pies cuando las articulaciones no dan más, pasarle la piedra pómez en los talones, le hacen el trámite online, los buscan y llevan y traen al médico. Invito desde hace unos años a mi mamá a casa y le cocino siempre, no deje que haga más que las cosas placenteras del abuelazgo, es lo poco que puedo ofrecer. Tengo cuarenta años y me siento en la orilla desde donde observo el paso de los años y me riño con la vida que no tuve.

*

Releo otro poema de Mary Oliver, dice El dolor del amor. Ahora es tuya, y debes/ cuidar lo que te ha sido/ dado. Peinar su cabello, ayudarla/ con su pequeño abrigo, tomarla de la mano,/ especialmente para cruzar la calle. Porque, piensa,/ ¿qué pasaría si la perdieses? Te sentirías/ muy mal; su cara dibujada, su insomnio/ sería el tuyo. Ten cuidado, toca/ su frente para que no se sienta/ tan sola. Y sonríe, para que no/ se olvide del mundo, por culpa de tanta educación./ Ten paciencia en abundancia. Y por ningún motivo/ mientas o la dejes ni un segundo/ sola, que es como decir, posiblemente, otra vez/ abandonada. Ella es extraña, silenciosa, difícil,/ muchas veces inmanejable pero, recuerda, solo es una niña./ Y pueden ocurrir cosas fascinantes. Ya verás/ cómo irán juntas/ caminando bajo la luz de la mañana, cómo/ poco a poco se calma; mira a su alrededor;/ empieza a crecer.

*

