No lo decís por tu bien, lo decís por tu mal

Hace unos meses vino un familiar a casa en el pequeño festejo, se encontró con un amigo de mi hija y le comentó que lo veía “más delgado”, lo que para mi pariente era un elogio, para la amistad de mi hija fue una expresión para llevar a terapia. Más delgado significó, menos gordo. En otros casos, al revés podría haber sido más demacrado. Mi familiar se disculpó postfiesta en una conversación diaria que tenemos y mantenemos sobre las cosas que suponemos son buenas y normales de decir en encuentros con gente. No había maldad, había costumbre e ignorancia, y una falta de consideración hacia la época.

Crecí sintiendo que sobre mi cuerpo podía opinar cualquiera y que eso me molestaba, crecí sintiendo incomodidad, y no tuve dificultades en hacerlo evidente. Nunca me costó el insulto, ni poner una cara, hacer una pregunta desarmando la supuesta inocencia sobre la opinión no pedida. Por suerte tengo los dientes afilados y sé usarlos ante lo que viene gratuito como agresión.

Y sin embargo, frecuentemente la comparación usada como un modo de aleccionar: tu hermanx/madre/primx era una oposición a lo que vos eras y siempre como si fuese una pila, lo del lado opuesto tenía el signo +, a vos te quedaba el -. Positivo versus negativo. Las grietas de las que todxs nos prendimos alguna vez. Flacx/gordx, estudiosx/vagx, altx/bajx, obediente/rebelde, buenx/malx. En la docencia tuve muchos hermanos que venían a mis cursos años después, ah mirá qué distintos, habré dicho como algo llamativo cuando en realidad es lo menos necesario de decir. Ninguna novedad, el uso de las palabras sin sentido.

Durante los primeros años ejerciendo la docencia (habré tenido veintidós años), los estudiantes varones y de los cursos más altos me gritaban cosas mientras atravesaba el patio. Eso duró desde 2003 hasta 2013: cruzar un mismo patio entre silbidos y gritos, entre la mirada violenta de otros docentes, sobre todo del género femenino como cuestionando mi apariencia joven, mi jeans ajustados para mí, ajustada para otros talles no tenía implicancia o apenas rotos para mí que era mujer, mi situación de madre divorciada casi inaceptable para una escuela católica, el peso de salir adelante con elegancia ameritaba el juicio acusatorio, construído en gestos y silencios, en ojos rayos láser recorriendo mi altura como un escaner. Una vez una directora me dijo: “usá remeras más largas”. No necesito definir mi cuerpo, ni la percepción que solían tener sobre mis caderas, ni insinuar creer algo al respecto, ni crear una imagen que quiera tener, ni hacer de esto un cuadro de bullying por haber sido considerada más o menos linda. Lo que digo es que en esa época era normal para una mujer que le sucedieran estas cosas y asumir que no iba a poder hacer nada, incluso que esa forma de ser mirada era un privilegio, horrible pero mejor que pasar desapercibida o bien que la otra opción era pedir disculpas, disfrazarse de monja y salir con culpa.

No había inocencia en nadie, ni en los menores que sabían que me gritaban “total no tenía marido”. Pienso siempre que cuando te secunda un varón, el hombre es distinto en el trato, si estás sola, desde chicos, el atrevimiento es otro. Los muy valientes.

En esa misma escuela, una colega que ya había sido mi profesora, y que había tenido un breve e insignificante conflicto (equivocando mi nota en la libreta para querer hacerme rendir la materia, cosa que finalmente aclarada rector mediante no ocurrió) entró al aula en la que desarrollaba una clase a gritarme que no sabía manejar a mis alumnos, algo que después quiso maquillar de ayuda pedagógica a la docente más joven. No ser muy mayor de edad frente a otros adultos que cumplían la misma función era ofensivo, por ende, suponían sin inocencia que podían gritarme y validar con violencia sus años. El cura que en ese momento era el director, tomó medidas muy justas, suspendió unos días a la no vieja si no antigua profesora y eso sacudió aún más el avispero (que zumbaba amenazante en mis pasos). No pasó nada más, yo salí ilesa, tuve compañeras que recuerdo con afecto, estudiantes que marcaron para bien mi vida, amistades que crecieron ahí mismo y que aún hoy son inspiradoras.

Son simples anécdotas ilustrativas que me vienen a la memoria mientras pienso en otras que ocurrieron estos días. Sigo manteniendo diálogo con muchas adolescentes, gracias a los talleres, a mis hijas y sobrinas, a las chicas que cuidan a mis hijos menores, a exalumnas que me escriben, a la cercanía que siento con la frescura de quienes dicen lo que piensan aún con inseguridades, a la belleza del titubeo, a la potencia de las cosas en las que creen los jóvenes. Esa gente que transita la franja etaria hoy temida y deseada por los partidos pero que en ámbitos amables son siempre nuevos, siempre cambiantes y peligrosos en un sentido positivo. Dicen lo que piensan atravesados por la ESI, por las redes, por la globalización, por la presencia o ausencia de criadores. Hace poco, una chica que adoro, o sea, conmovida aún más por el amor que me une a ella, lloró de la nada mientras compartíamos un momento. No había tema aparente que trajera a colación la angustia pero esas cosas que arrasan con la autoestima en cuerpos jóvenes asaltan así, con brusquedad porque vinieron de afuera con ese mismo descuido. Cuando le pregunté qué pasaba me dijo que varias mujeres le habían dicho cosas sobre su apariencia. “Me hicieron sentir como enferma, pero como enferma mal”, fue la frase espantosa que rebotó entre mis hombros y lo único que quise fue abrazarla. Por qué sería tan malo enfermarse, sería condenatorio, ¿de verdad?.

Las mujeres también identificables para mí, eran señoras que venían de jactarse por consumir dietas variadas, de concurrir a distintas alternativas para eliminar kilos, aniquilar celulitis, invasiones de anestesias para subir los glúteos y los pómulos, unos ubicados en la cara pero no sé cuáles, es decir, mujeres en guerra con su cuerpo que bajo una inocencia que no tienen querían la delgadez de alguien más frágil. En su limitada astucia y sin poder asumir el atropello de eso que querían y no tenían, usaron sus armas (las lenguas) para liquidar al “enemigo”. Un enemigo que jamás las tuvo en conflicto, una chica que nunca las miró con maldad, ni fue inquisitoria con otros cuerpos que no quiere para ella.

Estás tan flaca, vos no comés, cuándo vas a empezar la dieta, fuiste a la nutricionista, cuánto pesás, por qué no te tapás más, por qué no descubrís más. Por qué, por qué no sos como yo quiero, como a mí me viene bien.

Las preguntas como balas lanzadas. La ponzoña siempre dispuesta hacia lo otro disfrazada incluso de tono indulgente “te lo digo por tu bien”. El espejo rajado sobre la cara.

