Estuve sentada en la pelota que amortigua los malestares físicos pero también bajé y pasé el trapo por los pisos de abajo, junté ropa, lavé y tendí las prendas, pensé en papeles pendientes, imprimí y mandé los correos que debía para estas fechas próximas, abrí la heladera y la cerré. No quise seguir porque un calambre subió hasta la ingle. Pensé en un cuento con culebras. Pensé en la Virgen de Guadalupe y me acerqué a besarle la cara a mi estatua. Me persigné con el aceite de Virgen de la Paz que me regalaron. Miré en la televisión quiénes entraban a la asamblea legislativa. Dejé indicaciones: la chiquita tiene que comer esto, el tender no puede quedar afuera, más tarde voy a necesitar mi botella fresca. Perdí el número de veces que me bañé desde que me levanté pensando en el control médico. No quería una revisión más después de esa, quería definiciones, vamos a las fechas, ya está todo, no soporto una contracción más. Y salí con opciones para pensar en mi cuerpo como una soberana y eso me gustó tanto que lloré sin hacer ningún ruido.

*

No es suficiente el lenguaje. Hay una distancia entre el engranaje de la palabra y el acto al que remite. En mi cuerpo embarazado todo está se diciendo con una lengua tan primitiva que parece que nadie la ha estrenado nunca.