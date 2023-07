Nadie puede permanecer inmutable

Campo, noche y aullido lo ocupan todo en el libro de poemas de Laura Godoy, recientemente editado por Agua Viva ediciones. Una genealogía rural de mujeres que sostienen una casa con estacas por temor a que el viento les vuele la historia. Aparecen en el paisaje animales, una tierra controlada por la mano de abuela, un brote que crece en la lengua de la nieta, una madre que fertiliza el espacio que parece estéril:

A la abuela y a mí nos une la falta. La voz de mi madre, espacio vacío, eco en el viento.

En cada una hay un resto de ella. Como podemos, nos oímos, levantamos lo caído después de la tormenta.

*

El libro se parcela como esas tierras fuera de metrópolis: los terrenos serán lo cotidiano, lo salvaje y lo mágico. “Me vuelvo mujer, bestia, camino”, dirá la voz que se ovilla y desenhebra en los poemas. La voz tiene la potencia de conciliar el suelo y de hacer aparecer seres mitológicos:

Mamá corre descalza en el campo como una ninfa.

Nada puede lastimarla. Sus pies tienen tantas cicatrices que hicieron de su piel un escudo. Ya no teme a lo que pueda encontrar en el camino.

Todavía no nací pero quisiera lavar esos pies, secarlos con mi pelo de niña e intentar borrar las huellas de lo que se esconde y aún duele.

Los cuidados vienen desde la mirada de cada una de las mujeres, no hay un orden lineal, nada baja de nada, el amor circula como un temblor. La hija protege a la madre, la abuela a sus ancestras, la madre exhibe un cuero como de animal sacrificado que aún abriga:

La casa se llena de invierno. Mamá me cubre por las noches con una piel que no es suya. Me acurruco cerca de su ombligo. Mi cuerpo frío sabe que fui parte de la carne doliente.

Ella se lastima, yo sangro.

El dolor es luminoso en la poética de Laura, el un halo que distingue los frutos buenos del ponzoñoso. El dolor es en esta lengua una forma de tratar al mundo: quitar malezas, alzar altares, leer sueños. El dolor, luz en la espesura.

Mamá tiene el don de la clarividencia.

Sueña que los jóvenes abandonan sus casas. Sueña que se cae del caballo. Sueña que muere joven.

Las puertas quedan abiertas por la prisa de la huida.

Su cuerpo cae en la tierra nodriza de las bestias: el caballo la traiciona.

Entonces reza todas las noches. Ruega para torcer el destino o empezar a creer en la casualidad.

La voz entra al terreno indomable de la vida. Revela las verdades enterradas. La voz es otro faro que captura como un rayo escenas que nadie dijo, entonces es cuando la voz de Laura inaugura el nombre de cada cosa: estos eucaliptos que junté, esta trenza guardada, este viento entre los dientes silbará poemas que duran como la casa, la tapera, la abuela, los huesos, los nombres invocados y las crines arrancadas entre alambrados. Una voz espesa que se desliza con pies de niña o de animal. Una espesura memorable de la que no se sale ilesa.

