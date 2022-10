Montar la bicicleta

*

Todas las personas que se acercan a un taller de escritura se anticipan a una disculpa: yo no sé escribir. Sin embargo, todxs están alfabetizadxs, saben de gramática y normativa, manejan la lengua escrita como cualquiera ¡pero! los prólogos anunciando el peor texto siempre resuenan como un autocastigo. “Yo leo pero esto la verdad es que no merece ser ni escuchado”, “no creo haber entendido el disparador”, “salió esto”. Son las frases más recurrentes. A mí me encanta coordinar talleres, lo vengo haciendo desde que con Manuela decidimos fundar Nos/Otros en el texto hace cinco años, ella lanzó el deseo al aire y ahí lo barajamos juntas. En ese momento en Paraná no había tantos espacios de nuestra generación, había uno más clásico, otro en una jurisdicción artística con un perfil diferente. Después de ese primer año surgieron nuevos talleres, yo fui a algunos, me encanta más que dar taller, asistir a ellos. Todos tienen una impronta que revela los gustos de quien lo coordine, es también encontrarse en una experiencia común de lectura. Tomé talleres gracias a la pandemia, los talleres que siempre veía como ideales y quedaban lejos, fui con Santiago Llach y con el querido poeta Horacio Fiebelkorn, con uno escribía narrativa y con el otro poesía, con Marina Mariasch seguí otro tiempo, tomé clases magistrales con Alicia Genovese, accedí a las charlas virtuales del FILBA, presentaciones de libros, lecturas en vivo de instagram, festivales y cosas que aún estando en casa te hacían creer que podías también estar en otro lado. Ese costado bondadoso de la cuarentena es el que recupero para pensar que nos hizo más accesible el mundo.

Para escribir su versión de Me acuerdo, Nora Ephron hace un camino inverso “No me acuerdo de nada”. Escribe sus memorias y desmemorias con una naturalidad que genera su gracia auténtica. Todas las personas que se disponen a ser cómicas, me parecen un embole. En cambio, la espontaneidad de la gente sin pose, me hace reir mucho. Desde hace dos años mi hija Francisca va apropiándose del mundo con atropello, por ende con errores que si no terminan en accidentes, son muy graciosos. Ayer encontré una libélula en mi escritorio, estaba viva, la tomé con cuidado de sus alas y se la acerqué para que vea cómo era y no le tuviera miedo. “Me gushta” dijo ella, la apoyé en la ventana para que siguiera su vuelo y ni bien la solté un benteveo me la arrebató. “El jáparo she la comió” gritó Francisca indignada. Es probable que si seguimos contando la anécdota se convierta en un recuerdo.

Hace unos minutos, mi hermana me mandó una noticia de un policía de Gualeguaychú que dice haber sido atacado por un ente maligno, se amplía la información contando que van a recurrir a un cura. Me acuerdo de una vez que presenciamos un exorcismo.

Quería escribir sobre escribir porque ayer también vi que se anunció una nueva edición de El Mundial de Escritura impulsado por la escuela de escritura de Santiago Llach. Esta modalidad que él viene desarrollando desde hace muchos años, empezó en sus talleres, un grupo en particular quería adquirir el hábito y pensaron el método. El mundial propone escribir diariamente tres mil caracteres por día, durante quince días. Si un participante no lo hiciera, estaría perjudicando a su grupo, así que hay un empuje colectivo. He participado desde 2019 que me invtitó al juego interno que se llamaba “Championat” con el grupo de Los caracteres ardientes, habían publicado un proyecto que se llamaba Las piras y distribuían gratuitamente sus catorce textos poéticos. Washi desde Jacarandá tuvo la idea de imprimirlos para regalar con las entregas de la librería. Y desde ahí nos hicimos amigos en la distancia, con Noe Torres la relación creció y es quien me edita los textos y hace traducciones on demand, Caro Amorosi que ahora vive en Bahía Blanca también comparte a diario un saludo, está por publicar su primer poemario “Vamos a estar mejor en otro lado”, un libro hermoso que me convoca y conmueve. La escritura abre siempre sus brotes y hay vínculos que fecundan y otros que caen. Tiene algo muy orgánico, una vitalidad propia de lo que crece y muta. Los talleres son una forma de hacer visible un deseo, un encuentro con algo desconocido que nace de nosotrxs mismxs, un hallazgo en la escucha y lectura ajena.

Estuve en algunas Feria del libro en los últimos años, en Chajarí mi presentación era un sábado a las 11 de la mañana. Hablé de escribir frente a siete personas. Siempre que tengo que presentar obras, prefiero que haya alguien acompañándome al lado, que me haga preguntas sobre lo que le interesaría que hablemos, pero hay veces que quedás en un frente y ahí el diálogo tiene que ir descubriéndose solo. No tenía demasiadas expectativas porque es complejo llegar con interés a las ciudades del interior, generalmente los libros de los invitados no han sido vendidos ahí, hay un desconocimiento muy hermoso que te ubica en una especie de ridículo que tiene una belleza que me atrae. Sin embargo, los prejuicios sobre el desinterés enseguida se despejan, a la gente que no escribe le interesa saber cómo alguien puede sentir que escribir es su ocupación, su modo de habitar el mundo, su frustración y tarea que levanta a diario como un niñx a un castillo de arena sobre la orilla. A escribir se aprende escribiendo, es cierto pero si no leyéramos es seguro que lo escrito sería un diálogo interno que no podría establecer conexión con el mundo.

Una vez una poeta dijo que para escribir poesía, había que mirar el mundo con la precisión de Funes, el memorioso personaje borgeano. Funes podía distinguir una hoja de la parra y sus vetas a la mañana y recordarla perfectamente en otro horario del día. El perro y la sombra del perro. A veces pienso que escribir es un modo de estar en las cosas y no estar, trazar una línea como un renglón imaginario donde se acomoda la narrativa invisible que sostiene nuestra vida. Una elección azarosa sobre lo que vale la pena ser escrito.

Ya he contado que para andar en bicicleta mi hermano mayor, Fernando, me hizo subir a la bici roja descascarada y me paró en el medio de la calle de brosa. Las piedras no brillaban, pero yo me las acuerdo como diamantes puntiagudos, esquinas de hielo que iban a atravesar mis rodillas como mínimo. Fer me empujó desde el asiento y la espalda. Pedaleé para no matarme, aunque seguro me caí igual. Lo que recuerdo es el vértigo. Lo siento cada vez que leo en público, que escribo y pongo el enter para que se publique.

