Mariana Bolzán, la poeta que refulge

Hay un texto que Mariana compartió hace un tiempo en las redes que dice que desde chica se anunciaba como una tormenta: azotaba puertas, dejaba placares temblando, hacía sonar hasta las cosas sin ruido. Yo la vi por primera vez en una lectura en la Editorial Entre Ríos, era una fecha de marzo propuesta para que leamos mujeres, todas invitadas por Ferny Kosiak. En la puerta mi pareja la abrazó,ela trabajaba en Análisis y era una jefa jovencísima de cultura, no alcancé a escuchar qué hablaron, ella lloró y fue frágil, supe después que su papá estaba internado. Mariana la que se encuentra tormenta, fue en mi primera impresión una luz fina que se quiebra y refracta otras luces. Después nos cruzamos en otros ciclos, el mundo literario es breve, una burbujita entre otras que suben por el vaso de los días y explotan para armarse nuevas. Mariana lee con el cuerpo, me dice hay algo muy físico cuando me encuentro con el poema, cuando me encuentro con mi tiempo de escritura, y entonces ahí nomás la interrumpe Nina, su hija, y le responde suave “ahora no puedo, Nina”. Yo estoy amamantando a Dalmiro del otro lado de la pantalla, postergamos una reunión porque Francisquita se enfermó, después íbamos a buscar huecos en la semana pero ese día después de terminar un taller le mandé que estaba conectada y que pensaba en ella para reunirnos. A los minutos nos saludamos, nos vemos seguido por instagram o por Ferny que organiza cosas, pero ella también hace unos años está del otro lado del mostrador. Trabajó en la Casa de la Cultura, ahora en Cultura municipal, mete y mete en favor de la literatura y se nota su mano en la agenda porque hay poesía y hay poetas.