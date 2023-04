María Ragonese

El cuerpo es

la primera excepción a la

regla de la palabra.

*

Siempre es un cuerpo el que escribe, un cuerpo atravesado por otros. En uno de sus recuerdos María cuenta la historia de un primer tatuaje que anticiparía como un presagio su destino en las letras.

"2.

Juli está enojada porque usé una bermuda celeste que es suya sin pedirle permiso y me dice sacatela, no te la presté. No me la quiero sacar, estoy contenta con el look que armé para mi día y me da bronca que ella se ponga tan pesada y burocrática.

¿Por qué no podemos compartir nuestras cosas sin tanta historia?

Me dice que seguro se la voy a manchar o romper. De nuevo le digo que es una pesada, que no me la pienso sacar; y a dos o tres metros de distancia me revolea una lanza, un lápiz de grafito, de esos que tienen rayas negras y amarillas como una abeja, y con precisión de insecto me lo acierta en un lunar del brazo derecho, con el que escribo.

El lunar sangra y, luego de sanar, parece haberse metido para dentro: se ve —incluso treinta años después, aún lo puedo ver, me gusta verlo— es una manchita de la memoria y del tiempo. Tras la herida del lenguaje y del linaje: nunca más será solo un lunar.

Estoy contenta, ahora tengo un lunar distinto, hecho del pigmento de mi piel, del impulso de mi hermana, hecho de luna y de la materia que marca la escritura como un primer tatuaje en mí.

A la escritura hay que darle tiempo y espacio, hay que brindarle los sentidos abiertos y un paisaje. Me tatúo unas montañas y, según cómo me impactan la luz y la penumbra, los lunares y mi lunar especial se organizan sobre los picos, arman posibles constelaciones que dibujo con las puntas de los dedos del otro brazo. Los dedos hacen variaciones como si tocara el piano o el violín. Ensayo el movimiento de las cosas fijas, las cosas quietas que se mueven.

*

- ¿Cómo fue el nacimiento de la editorial Agua viva?

Agua viva fue fundada a mediados del 2019 un poco como afirmación de algo que venía deseando hacer hacía ya algunos años, pues siempre me desempeñé en el ámbito editorial y de las letras, y me encanta hacer proyectos nuevos, me da vida, me divierte; y también como gesto vital que necesité ejecutar casi como quien está a punto de ahogarse porque me sentía bastante triste por algunas situaciones personales y supe, como toda la vida supe, que era una afirmación de potencia y vitalidad que me haría bien en un sentido profundo y pleno.

Durante la primera etapa trabajé con mi amiga Cecilia Basualdo; luego estuve uno o dos años trabajando sola en los proyectos, aunque siempre con la ayuda y la mirada atenta de las personas amadas, y en enero de 2021 se sumó Washington Atencio, a quien ya había editado por el sello, a editar y laburar mano a mano conmigo, siendo colegas y con la fortuna de la amistad forjada. Unas manos enormes para zurcir amor y dificultades, porque no vivimos en la misma provincia, rasgo que, por otra parte, me encanta porque marca también algo del deseo y el pulso de la editorial, que tiene que ver con no concentrarnos en la Ciudad de Buenos Aires.

En 2022 se sumaron a trabajar Tamara Weston, con quien ya veníamos haciendo tapas, Alan La Veglia y Malena Rodríguez Romairone. Tener una editorial independiente, autogestiva y, por ende, no subsidiada por nada ni nadie, es un lío y nos encontramos con millones de frustraciones diarias vinculadas a la situación financiera y a que todos y todas tenemos más de un trabajo, pero un tiempo muy finito cada día. En este sentido, tratamos de respetar nuestros tiempos y expectativas, de regular y autorregular cómo operan, en este marco, los niveles de placer y displacer en un proyecto que se hace muy razonablemente, pero con el fundamento del amor y no del dinero como guía.

Actualmente, el catálogo tiene dos colecciones fuertes de libros físicos, una de poesía (la más abundante por el momento) y una de narrativa, y, al mismo tiempo, no dejamos de producir y ofrecer materiales y obras digitales de acceso libre (las producciones audiovisuales, las antologías digitales y los proyectos de fotografía). Dentro de muy poquito lanzaremos una nueva colección, un proyecto híbrido en cuanto a su contenido y puntualmente digital; es una idea que surgió por el deseo de producir libros que deseamos sin las limitaciones enormes que plantea el papel (el de impresión y el del dinero).

Aunque con algunos títulos por unos meses agotados, nuestro catálogo tiene doce libros publicados y, además de la colección digital que comentaba, este año publicaremos aproximadamente cinco nuevos títulos en papel, de autoras y autores éditos e inéditos que nos gustan mucho, de acá y de allá, porque, como desde el inicio, trabajamos con escritores y escritoras de varias provincias e internacionales.

Me gusta saber que no estamos al pie de la urgencia ni de la “consagración” (como dijo hace poco en una entrevista la amada y odiada, según quien la escuche, Beatriz Sarlo) de/en las redes sociales, aunque obviamente nos sirven de soporte para desplegar una dimensión de los proyectos que es importante en términos de difusión.

*

Cuando María recuerda, la memoria se viste de belleza. Crece entre tantas plantas que también ella crece como un gajo.

*

Junto tallos,

abundancias del amor,

y me los aplico como consuelo

sobre el cuerpo

que duele.

*

- Un recuerdo de la infancia

En mi casa, hasta muy entrados los noventa, solo se escuchaba música en el tocadiscos, que estaba acompañado por dos parlantes enormes. Me gustaba poner vinilos de María Elena Walsh o de Pink Floyd con el volumen muy alto y acostarme en el piso para sentir cómo se movía la música, antes de moverme yo, antes de bailar, vibraba el suelo. Ahora creo que me relajaba, como meditar o hacer algún circuito que empieza en el cuerpo quieto, en la imaginación. Y casi todos mis recuerdos y mi educación del corazón: hacer cosas debajo de la pérgola florecida de la casa. También tengo recuerdos crudos y tristes, pero los dejo para terapia. Recuerdo, por ejemplo, ser cuatro hermanos y luego ser solo tres.

- Un verso, autor o libro, ¿por qué?

No me has encontrado, me anduve empapando de rocío. Temprano irisado.

Iba cantando, iba contándome, iba abriendo maizales con el canto al canto.

Los perros lo toreaban a Dios de tan visible.

Es un poema de Arnaldo Calveyra que amo profundamente porque me hace sentir y ubicar algo del cielo mezclado con la tierra. Soy atea, pero me gusta sentir cómo profanando el lenguaje del código ordinario puedo, podemos, contactarnos con la lluvia, con los dioses, con lo que no sé y hace cosas en mí. Y, además, si pienso en ese poema y cierro los ojos siento fuerza, algo que resplandece y hasta podría salirse de mis ojos. Saber que podemos hacerle cosas al mundo.

- Algo que consideras qué haces rápido y algo que te lleva mucho tiempo

Puedo cocinar rápido, muy bien y sin apurar, a la vez, el tiempo de las cosas, esto va sin modestia aparte. Soy bastante rápida en los talleres de escritura que guío, creo que tengo bastante afilados los actos de leer y de escuchar en sentido profundo, abierto y atinado, sin aplacar el reposo que necesita toda cosa viva. Siento que esto se vincula con la escucha atenta y con el rechazo a abrir la boca porque sí que tengo desde la infancia. Soy demasiado rápida para captar a las personas, sus colores y lo qué les pasa (es hermoso y también a veces preferiría que no suceda, muchas veces espero estar equivocada).

Soy muy colgada con el lavado de platos, tengo cierta precaución y les voy tirando agua caliente y un poco de jabón para que no sea un asco, pero pueden pasar días, realmente muchos, en los que la bacha de la cocina está llena de cosas que no sé ni cuándo utilicé. Y otra cosa que me lleva mucho tiempo es escribir, aunque lo haga de manera frecuente, me considero lenta y en el medio se abren más letras que colaboran con esa lentitud. Hay algo que hago lento y me gusta que así sea: acomodarme y respetar mis procesos me lleva tiempo y lo necesito de esa manera. Cuando hago cerámica, pinto con acuarelas o me preparo un té confirmo esto, y creo que es muy importante reconocerlo y hacerlo carne en un sistema tan veloz y descarnado. Cada cosa tiene un tiempo propio, suyo.

*

María es detallista y minuciosa, conozco su ritmo y delicadeza. En los poemas escupe desgarros de forma bella, es todo un arte hacerlo bien. Tengo mi preferido en Brilla, sombra, el primer poema del libro que dice:

No me bautizaron pero tomé veneno para hormigas

y me limpiaron con tubos el estómago.

La pureza se enredó con el llanto y después hubo otra vida, salvaje

olía el suelo, me lo llevaba a la boca.

Tenía confianza y preparaba valeriana para las sombras, bestias

que parecen animales, mi padre

y los salmos que golpean el cielo.

*

María Ragonese (Buenos Aires, 1985). Es editora y fundadora de Agua viva. Coordina La fuerza, talleres, clínicas y acompañamientos de escritura. Es docente en UNTREF y forma parte del Centro de Literatura Infantil y Juvenil Dailan Kifki. Autora de Brilla, sombra (Índigo Editoras-Casa Índigo, 2021), también es parte de las antologías Poetas argentinas. 1981-2000 (Ediciones del Dock, 2023), Flotar y Jardín (Camalote, 2020 y 2021), y Diarios de encierro (Índigo Editoras-Casa Índigo, 2020). Estudió Artes en la Universidad de Buenos Aires y se formó, entre otras cosas, en talleres de escritura, filosofía y fotografía.

