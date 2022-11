Margo Glantz: Es necesario ensañarse para escribir

Un libro puede ser una entrada a la escritura de alguien, como escuchar una voz por primera vez. Me acuerdo que de chicas con mis amigas llamábamos a números de casas de gente conocida pero no hablábamos, generalmente era casa de chicos que nos gustaban y saber cómo era su tono de voz, su timbre, su ritmo; suspirábamos al cortar y seguíamos con los trabajos prácticos de biología. Los libros no son imprescindibles pero logran hacerse necesarios a medida que empezamos a identificar las voces que los habitan, los temas de los que nos hablan, las obsesiones del autor, las pequeñas capas de vida que se fitran. Margo Glantz es una escritora mexicana que además de ser reconocida y merecedora de muchos premios importantes, como el Carlos Fuentes o el Sor Juana, es una tuitera que permanentemente pone en juego su ironía y sagacidad, Margo tiene 92 años y una actualidad que la hacen sobresalir por su lucidez y conexión con todos los temas del presente. Sin solemnidad, con gracia empuña contra las injusticias patriarcales.