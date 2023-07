Los vientos

*

Dejamos al lenguaje quieto como a una casa vacía.

*

Las cosas se alejan y perdemos de vista la ubicación ¿donde se formó el rayo? ¿en qué minuto escuchamos el trueno? ¿qué oreja nos mojó primero la lluvia? ¿de dónde vinieron los caballos? ¿hacia dónde fueron?

*

Francisca dice que quiere comer fideos así y sopla hacia adentro, indica un ingreso, una forma del hambre, de la ingesta, de hacer suyo lo que queda afuera. Me gusta la pasta deslizándose por las púas del tenedor, por sus labios, sus dientes como maíz blanco quebrado moviéndose. La mandíbula incansable de un animal. Pero mi hija sí se pone límites: no quiero más, me llené y arrastra el plato hacia el otro lado. Lo distancia. No sé dónde aprendió a retirar lo que ya no quiere pero disfruto de su determinación. La huida de los potros que corren y traen viento. Los frenos. La distancia. Francisca corre al costado de una iglesia, corre abajo de unos pinos inmensos que cuelgan gajos de otras plantas que viven de sus ramas, unos helechos o musgos, formas de ser parásito, formas de buscar lo que se quiere, de prenderse de lo necesario para subsistir. Francisca corre y se detiene sorprendida por su propio peso, se agacha y junta un soplillo, lo sopla, las pelusas vuelan, otras quedan prendidas del tallo, las arranca sin cuidado y vuelve a correr.

La noche anterior soñé con un ramo de flores salvajes, eran las amarillas, un ramo de árnicas que me entregaba mi amiga Grace. En la tarde Sara me había dicho que también era su amiga y que mis hijos eran hermosos. Con todo eso mi cabeza cabalgó sola hacia las manos buenas, los olores libres, el perfume de las flores del campo, la libertad de su movimiento etéreo, los pétalos chiquitos y amarillos como soles diminutos, como estos hijos que me respiran cerca.

Entramos a un pequeño bosque. En un tronco hay un altar, mi hija grita una casita roja, pronuncia con fuerza la erre. Los pies marcan el peso de los huesos, hay huellas de vacas y olor a bosta, todo se hunde un poco, como alguien que cede domado por lo que le tocó en el circuito de la vida. La tierra es blanda aunque parece quebrada y vieja. En la casita hay un Gauchito Gil, billetes sucios, cigarrillos, rosarios, polvo y la fe apareciendo en cualquier lado.

*

