Nelson tenía ataques de violencia, quizás en ese entonces, cuando íbamos al mismo jardín de infantes les decían de otro modo. Pero yo me acuerdo de haberlo visto arrancándole la cofia a la hermana Aurora que era la monja directora a la que todos le temían. Nelson no. Era alto y morocho con el pelo tirando a castaño claro, algo que les suele pasar a los surfistas con el sol y la sal del mar. Nosotrxs crecimos en Viale donde los arroyos nunca dejaron margen para ser balnearios. Tenía cinco años cuando volvió de la dirección con la boca brillante, en las comisuras seguían pegados cristales de azúcar, así lo habían calmado. Después, ya en la secundaria seguía con la misma propensión agresiva. Una vez estábamos jugando al pool en el polideportivo y Gisela erró una jugada. La bocha que estaba servida para entrar, tomó otra dirección o algo así, lo que recuerdo con nitidez fue verlo a Nelson con su palo pegándole en la cabeza. Ella que no lloraba con facilidad le gritó de todo y se agarró fuerte.