Los poetas geniales mueven muebles y crean agujeros

No soy una mujer que haga demasiado visible el entusiasmo, las emociones se filtran como la humedad y de a poco la mancha se va permeando con las horas. Vi por la ecografía al bebé que me crece, le vi moviendo los párpados, abriendo y cerrando los ojos. A todas las personas que miro no les advierto con asombro esos movimientos. Al hijo lo miré para que me dure entre los sueños. En ese momento estaba panza arriba en la camilla, en silencio. Escuché esta es la vejiga, el estómago, los pies, la boca. Me quedé con los ojos recubriéndose en su piel aún transparente.

*

Hay que convertir el dolor en aventura, dice Fabián Casas desde la pantalla. Amo que exista la posibilidad virtual de talleres y clases magistrales. Es el acceso desde casa que tengo a salas con personas que desconozco, escucho y tomo mate mientras el poeta que leo habla sobre poesía.

Fabián Casas tiene pinta de músico, usa anteojos de tapar un poco ojeras, una mujer despeinada lo presenta y pronuncia bien el francés. Me gusta ver la estética desde mi escritorio. Estoy de pantuflas y tengo el short desprendido. El bebé salta como un surubí y lo acaricio.

La poesía está en estado de pregunta. Entramos a un poema de John Ashbery, Fabián Casas propone una lectura como mantra, lenta, sin otro tiempo corriéndole encima. Desarma el poema, lee de atrás hacia adelante, hace preguntas, se las hace. Cuando dormimos somos geniales porque el inconsciente trabaja de forma creativa, eso en la realidad lo perdemos, por eso entrar a la lectura es como asistir a un sueño. Hay dentro de los versos preguntas que nos podemos hacer fuera del poema, pero también los poemas nos permiten que al entrar en ellos pongamos nuestra propia experiencia. Un verso de Joaquín Gianuzzi dice “Hay algo en uno que no encaja en nada”. Cada lector puede asignarle a ese verso su verdad.

*

El poema no se trata de cosas. El poema es algo en sí mismo. Sí hay temas, sí hay formas pero el poema es algo. No es sobre algo.

*

Hay una idea que frustra, dice y es la de la originalidad, porque produce insatisfacción. Frente a ella está la libertad. Fabián Casas invita a la lectura, pero no es un poeta clasista aunque sepa de estéticas y movimientos, de operaciones de escritura y de retórica, invita a que nadie quede afuera del poema. Hace un movimiento popular sin estridencia y sin alarido. Dice: no hay peor lector que el quiere entender.

Pienso que leer poesía es dejarse arrastrar por un tiempo que no es propio. Mirar los párpados nuevos que se forman bajo una y otra piel.

nota belen zavallo fabian casas.jpg

*

Hay un concepto de T.S. Elliot que es el correlato objetivo, lo escribió analizando Hamlet, la obra de Shakespeare, para identificar de qué se trata Fabián Casas recita un poema de Joaquín Gianuzzi que se llama “Este momento”. Y en un verso dice “hasta mis zapatos tienen más sentido de la existencia que yo”. Exteriorizar el sentimiento de la voz poética a través de un objeto tiene más potencia. Casas entonces nombra películas y habla de la camisa hawaiana, dice cuando te ponés una sos un turista global. Nos reímos. La clase es magistral porque lo tiene a él diciendo lo que le viene, hay unas imágenes de poemas que pensó para el recorrido, pero es más fuerte su pulsión de vida, un poeta apasionado en entender y dar a entender lo que cree saber, y sobre lo que duda.

En el correlato objetivo te mostrás sin debilitarte.

*

Fabián Casas dice: “lean hasta lo que no les gusta. Hay en este mundo gente dispuesta a estar en contra de estéticas, esos son soldados. Nosotrxs tenemos que ser soldadores, leer todo, robar más que ser original, entender las operaciones. Si algo nos parece una mierda, sepamos que con la mierda se hace combustible. Tener la presión sobre ser original es anclar en la imposibilidad. Ponerse la máscara de soldador, sacar chispas, unir esto y aquello y soldar poemas. Una vez mi mamá recibió a mi tía Cristina en mi casa, yo era un chico de unos trece años, a su vez contrató en ese tiempo a un pintor, Horacio. Como mi tía era hermosa yo me enamoré, pero un día la vi besándose con Horacio. Le pregunté, ¿tía por qué te gusta Horacio? y ella me respondió que le había encantado una canción que él le hizo. Le pregunté cuál era y me dijo que se llamaba Tu nombre me sabe a hierbas. Entonces me fui a una disquería para derribar la fascinación, la llamé con solemnidad y dije escuchá tía. Y ella lloró, pensé que había decepción pero en realidad estaba conmovida por lo jugado que era Horacio y más enamorada. Hasta ahora están juntos, Horacio me dio esa lección.”

*

La idea del talento también es una bola que pesa en el tobillo. Cualquiera puede escribir. Hay que estar en estado de disponibilidad, hay que entender el talento como un canal que destapamos para que se exprese la voz. Entonces Fabián Casas lee el poema de William Carlos Williams “Retrato de una proletaria”, después dice si no estás en estado de disponibilidad no ves el poema pero cualquier cosa puede ser poesía.

*

Hay una operación mental y una retórica, si podemos leer la operación mental nuestra voz aparece. El artista Jackson Pollock convirtió su debilidad en potencia, él no podía pintar con caballete, entonces lo tiró al piso y creó el dripping. Eso es el desatino controlado. Saber que las cosas no tienen ningún sentido pero aún así, las ejecutás igual, como si lo tuvieran.

*

Para poder escribir hay que salirse de la literatura, tirar al piso el caballete.

*

“así como un jarrón chino se mueve perpetuamente en su inmovilidad” el poema es un estado de presente. El poema sucede todo el tiempo.

*

Fabián Casas lee, recita y habla. Hace chistes sin querer. Suspende el tiempo. Dice: todos quieren ser geniales pero ser una persona común es hermosa. Nadie quiere tener intimidad ni experiencia.

Emanciparse es mover los muebles, poner la heladera en la cocina, crear huecos. En general tenemos cuatro canciones, ampliemos nuestra play list. Hay que leer más a Spinoza, estar a favor de las pasiones alegres, las tristes te quitan poder. La literatura es colectiva. Nos cruza con lo inesperado. En un taller te encontrás con lo que no te gusta y eso te habla más que lo que siempre buscás.

*