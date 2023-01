Los mecánicos

Antes, creo que esto ya no es así, todos los talleres mecánicos tenían pósters en la pared y eran de mujeres semidesnudas, el cuerpo engrasado de aceite y los pelos rizados, las bocas rojas y los pies siempre sobre tacos altos. De chica nunca vi una mujer así excepto en esos póster o en revistas que mi hermano mayor escondía abajo de su cama. Lo mismo en la gomería del Negro Gogó, si tenía que ir, esperaba en la vereda que saliera algún empleado a atenderme, no me gustaba entrar. Esos lugares cenicientos eran los antros masculinos de guarangadas, mujeres objeto, risotadas como de demonios a los que las chicas les teníamos cierto temor.