Los jueves, orquídeas

En tuiter (oh, gran fuente de sabiduría) una cuenta escribe “la angustia es cuando falta la falta”. No entiendo los conceptos del psicoanálisis pero me gustan sus metáforas, las formas vacías de nombrar, la saturación de sentidos, la incomodidad de tratar de entender a qué se refiere y si hay una sola forma de interpretar eso que dicen. Hace unos meses vive en casa una orquídea, la trajo mi hija de unas vacaciones, llegó con dos varas altísimas que dejaban caer en cascada una sucesión de flores hermosas. La recorrí todos los días con la vista, de lejos, con temor a estropearla, la miré a diario y varias veces, las orquídeas son un misterio, pienso. Una presencia viva que me alcanza y comunica que yo no le hago falta, que sin embargo yo sí la necesito mirar para entender otras cosas.