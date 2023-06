Un pozo también puede ser un nido, hay una cueva y salen siete lechuzas, me acerco no mucho porque son amenazantes, en realidad significamos lo mismo para cada una. Yo soy su peligro y ellas el mío. Vuelan algunas mirándome fijo y largan ese grito que no es de pájaro. Abren las alas sin dejar de mirarme y sostienen el vuelo en la misma altura de mi cabeza. Me gusta la mirada penetrante, a veces pienso en por qué no tienen brazos, en su equilibrio, en la cabeza girando como la tapa de un frasco, en el misterio que encierran, en harry potter y mi sobrina Maru, en todo lo que un ave presagia. En misa, las monjas le decían a cada alumno que miraba para atrás cuando alguien entraba o se movía “no seas lechuzón”, debe ser por eso que siempre que algo me da curiosidad lo aplaco con el reto castrador de la hermana Aurora.