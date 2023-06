Las tendedoras

Marcela sacude la ropa antes de tenderla, después si son sábanas las dobla para que entren en el ténder y acomoda del lado del sol o de la calefacción, los días oscuros la ropa se tiende adentro. Me gustan las palizas que les da a los buzos, las palmadas sobre los jean, las manos alisando todo con prolijidad. Después se distancia y mira si todo lo tendido está prolijo, y ahí sí gira y sigue con otra tarea. Yo no la distraigo pero ella me capta en esos movimientos. Siempre que lavo la ropa la cuelgo con descuido, la abandono en sus pliegues, en sus encimamientos, después huelo esos huecos y vuelvo a dejarla en el cesto para que Marcela le devuelva el cuidado. Hay que dejar la tela como a una piel, con la disposición a ser atravesada por los rayos del sol, por el calor suave que seca sin dejar humedad agujereando los puntos de la trama.