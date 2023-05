Las platicadoras

Nunca está limpia la casa aunque siempre se la esté fregando, ahora si corro esta mesa sobre la que escribo, sé que debajo de las patas tiene una marca oscura que hay que limpiar, que detrás de la heladera hay una tapita y seguro telas de arañas, que en la base de la frutera hay polvo. Mamá lustraba los miércoles de tarde porque no tenía que dar clases, María iba a su casa a hacer la limpieza general y ella sacaba el lustrador de platería, yo me entusiasmaba con la sopera que siempre se usaba de adorno y no para servir nada, ella se dedicaba a descongelar el freezer en el que acopiaba carnes en el garage. Medio cuerpo de mi madre metido adentro, medio afuera, el ventilador clavado en su nuca, la sangre formando una canaleta en el fondo. Hay escenas domésticas que son macabras. Nunca se dejaba de escuchar la voz de mi mamá “Belencita, ¿terminaste?”. Y enseguida algo más de lo que iba haciendo, si estaba mi hermana una conversación entre ellas, si cruzaba María algo más sobre los días comunes. En un ensayo de Tamara Kamenszain que recuerdo a raíz de una charla con Marga, dice: "Si la escritura y el silencio se reconocen una a otro en ese camino que los separa del habla, la mujer, silenciosa por tradición, está cerca de la escritura. Silenciosa porque su acceso al habla nació en el cuchicheo y el susurro, para desandar el microfónico mundo de las verdades altisonantes. Tan silenciosa y lateral fue siempre su relación con la marcialidad de los discursos establecidos, que los hombres, paradójicamente, calificaron a la mujer de " muy platicadora ". Y plática no sería otra cosa que esa enmarañada mezcla de niveles discursivos cuyo decir, como objeto, es la nada.”